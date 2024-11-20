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網紅藝術家競選立委南下拜票　噁摸男工讀屁股還約砲！下場曝

▲▼立委候選人林世偉。（圖／翻攝YouTube／IPCF-TITV原文會 原視）

▲林世偉因在政見發表會噴假牙爆紅，卻不只一次爆出性騷醜聞。（圖／翻攝YouTube／IPCF-TITV原文會 原視）

記者郭玗潔／台東報導

67歲的新竹縣尖石鄉泰雅族藝術家林世偉(YawiYagaw)去年競選原住民立委時，到台東縣原住民文創產業聚落拜票，卻在導覽過程頻頻性騷22歲男工讀生，不僅約男工讀來新竹打砲，用身高猜他下體多大，還說他長相「三分同性戀」，又在門口對他襲臀2次。案發後男工讀忍無可忍，將林世偉告上法院，台東地院審理，依犯性騷擾罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬，可上訴。

新竹尖石鄉藝術家林世偉專攻油畫，長年從事社會運動，曾參與原住民立委選舉失利，不過因在政見發表會痛罵政府噴假牙、時常露紅內褲跳熱舞爆紅，成為抖音網紅藝術家，林世偉過往曾聲稱露紅內褲為行動藝術，主要是紅色為泰雅族主要顏色，且代表熱情奔放和力量，又曾在台鐵區間車上大跳撩裙露紅內褲舞蹈，引發爭議。

▼林世偉在區間車上露紅內褲跳艷舞，台鐵表示再發現就拒載。（圖／翻攝靠北台鐵）

▲▼網紅藝術家在區間車上露紅內褲跳艷舞，台鐵認為已違反規定，再發現可拒載。（圖／翻攝靠北台鐵）

判決指出，林世偉在去年10月12日上午10許，前往台東縣原住民文化創意產業聚落，由男工讀生阿凱(化名)負責導覽，結束後林世偉在1樓展廳門口摸阿凱的臀部2次，被阿凱告上法院。

阿凱證稱，林世偉在導覽時就說了一堆冒犯的話，像是問他身高，再用身高猜他下體多大，說「感覺下面應該13、14吧」，又說「我們2個很有緣」、「要不要去新竹找我約一砲」，林還當著他同事的面，抓著他手臂說「他是處男而且很色」，又說他的面相是「三分同性戀七分異性戀」，讓他覺得非常不舒服。

同事也說，當天覺得林世偉講話不像一般貴賓正經，會說一些私人的話題，像是提到他在國外很開放現在台灣同性戀很放，還問阿凱是不是處男，說阿凱「太保守，要開放一點」，一直往阿凱身上靠。

全案審理時，林世偉辯稱他雖有對阿凱講這些話，包含問阿凱「我的很大，要不要感覺一下？」但當時是大家一起談笑風生，聊天聊開了。而他會拍阿凱的臀部，是為了感謝阿凱的導覽，「因為我是原住民比較熱情，且有同志身分比較開放」。

台東地院勘驗現場監視器畫面，發現林世偉站在聚落1樓展廳門口時，把手伸向阿凱右肩像是摟著，隨後往下滑動，而阿凱有閃躲的動作，林世偉再次出手將阿凱拉向自己，並往下游移把阿凱原本交疊在臀部的雙手分開，撫摸阿凱屁股後，阿凱再度閃避，判定林世偉接連摸了阿凱屁股2次屬實，審酌林世偉自稱藝術家、社會運動者，家庭經濟狀況小康等情，依犯性騷擾罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬，可上訴。

另阿凱控訴還遭林世偉用下體頂他下體的部分，則因證據不足，判林世偉無罪。

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