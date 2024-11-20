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北韓派兵赴俄作戰已有傷亡？南韓國情院：普丁恐要求「追加派兵」

▲▼北韓士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓向俄羅斯派出超過1萬人以上的精銳部隊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年10月起便向俄羅斯派遣1萬人以上的精銳部隊，這些北韓士兵在俄國接受基本訓練後，已送往庫斯克州，甚至恐怕早就和前線的烏軍交戰。南韓最高情報機構指出，這些北韓士兵已被部署至俄軍空降部隊、海軍陸戰隊，而北韓外務相崔善姬早前訪俄會晤俄國總統普丁，雙方似乎談論機密事項。

根據《韓聯社》，南韓最高情報機報「國家情報院」今（20）日出席國會情報委員會全體會議，參與明年度預算案審查時，向外界報告最近所掌握到的北韓軍方動向，「從掌握到的消息來看，北韓派出1萬1000多名士兵，在俄羅斯東北部接受適應環境的訓練後，10月底已被派往庫斯克州。」

南韓國家情報院指出，「從掌握到的情報來看，這些北韓士兵被分配前往俄軍的空降部隊或海軍陸戰隊，接受戰術與無人機應對訓練，其中一些人已經參與前線戰鬥。」

南韓國情院研判，「隨著北韓士兵開始參與前線的戰鬥，預測已經開始出現死傷，目前仍在掌握詳細的戰況和損害規模。不過，部分媒體指出，遠赴俄國參戰的北韓軍隊已有部分士兵開始出現投降、被俘虜，甚至傳出死傷，由於許多相關情報互相矛盾，因此仍在詳細分析中。」

至於詳細的北韓派兵赴俄規模，南韓國情院分析，應該介於1萬900至1萬2000人之間，「當然，若是俄羅斯主動要求，北韓可能會追加派兵。一旦戰爭邁入長期化，當然士兵們犧牲戰死的數量會變多，普丁便會追加要求派兵。」

另外，南韓國情院再度掌握到北韓向俄國出口軍事武器與裝備的情報，證實北韓追加向俄國出口170mm自走砲、240mm放射砲（多管火箭砲）等長射程武器。而北韓外務相崔善姬本月4日飛往俄羅斯、甚至獲得普丁接見。

對此，南韓國情院認為，崔善姬與普丁之間可能正在談論「極為重要且敏感」的機密，不排除可能與北韓最高領導人金正恩訪俄有關。

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