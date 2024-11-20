國1大貨車變道釀6車追撞！一度紫爆回堵5km　平面道路也大塞車

▲國1北上中壢段6部車車禍事故。（圖／國道公路警察局第一大隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

國道1號北向54.6公里中線，清晨1部大貨車行駛於外車道變換至輔助車道時撞擊1部小貨車，之後1部自小客車行經事故地點前發現前方車流已減速而跟著煞停，後方半聯結車疑未保持安全距離追撞小客車，小客車再推撞前方大貨車及另1部自小客車，這起6部車事故也造成北上車流紫爆，一度回堵5公里，現場於8時6分排除，全線恢復通車。

▲因變換車道及未保持安全距離追撞，造成該路段紫爆（圖／國道公路警察局第一大隊提供）

國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於20日6時20分左右接獲通報，國道1號北向54.6公里中壢路段，有6部車事故，立刻調派巡邏車前往處理，經了解為42歲顏姓男子駕駛大貨車行經國道1號北向54.6公里中壢路段，疑似變換車道不當擦撞40歲徐姓男子駕駛的小貨車，造成後方車流回堵，40歲劉姓男子駕駛營半聯結車行經事故路段，疑似未保持安全距離追撞前方3部車而肇事，事故現場未有人員就醫，各車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

這起6部車輛事故也造成北上車流紫爆，不少上班用路人塞在車陣中，主車流回堵5公里，甚至交流道及平面道路亦大塞車；國道警方呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。請用路人應遵守交通安全規則，變換車道保持安全間隔，依速限行車，隨時注意前方動態，並保持安全距離，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶以維行車安全。