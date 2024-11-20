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「3艘航空母艦」同天駛出美軍基地！　美媒稱世上罕見

▲▼美國海軍核動力航母尼米茲號28日停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國海軍核動力航母尼米茲號。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電

美軍聖地牙哥海軍基地18日一天內有3艘航空母艦駛出軍港，當地媒體稱「這是吸引目光的場面，世界其他地方罕見的景象」。

聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）報導，聖地牙哥灣的軍港一天內有3艘航空母艦啟航，一艘開往日本、一艘部署至印太區域、一艘在南加州附近海域執行任務。

首先離港的是「尼米茲號」航空母艦（USS Nimitz），這艘全球最老的核動力航艦已經49歲。尼米茲號在聖地牙哥科羅納多海軍基地（Naval Base Coronado）短暫停留，準備在附近海域演訓，之後返回華盛頓州的母港。

尼米茲號過去曾以聖地牙哥為母港，這是它最後一次停靠聖地牙哥，這艘資深航艦預計在2026年退役。

尼米茲號退役的同一時間，美軍預計啟用最新的航空母艦約翰甘迺迪號（USS John F. Kennedy），可能以聖地牙哥為母港。

第2艘離港的是日本海上自衛隊大型護衛艦「加賀號」（JS Kaga）。日本大型護衛艦雖稱為「護衛艦」，但實際上具有航空母艦規格與功能。「加賀號」今年正在進行航空母艦化的改造計畫，甲板可供F-35B匿蹤戰機起降。

加賀號此行在聖地牙哥附近海域停留1個多月，美軍飛行員在加賀號上測試F-35B匿蹤戰機起降。日本正向美國購買數10架這款先進戰機，用來自我防衛並確保海上國際貿易航線的暢通。

第3艘駛離聖地牙哥軍港的是今年在環太平洋（RIMPAC）軍演擔任主角的「卡爾文森號」航空母艦（USS Carl Vinson）。

卡爾文森號準備部署在印太區域，接替正在返航的「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）。林肯號剛結束在中東一次高壓而漫長的任務，包括隨時準備協助以色列抵禦伊朗的攻擊。（編輯：陳承功）

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