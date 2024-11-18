　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣對美軍購破7000億？　國防部：是執行24年軍購＋商購總額

▲▼國防部大門。（圖／記者張一中攝）

▲國防部大門。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

立法院預算中心統計，明年度國防部公開預算執行對美軍購項目，有21項，總額7166億元。對此，國防部18日說明，7166億元案項，為執行民國96至120年間的軍購與商購總金額，其中已支付約3731億元，尚未支付是3435億元，而114年度概編預算為706億元。

對於外界所稱，國防部對美軍購總額達到7,166億元，國防部表示，這是執行期間自民國96年至120年間、包括人攜式短程防空飛彈在內之20個軍購案，與雷達性能提升1個商購案之計畫總金額。

國防部說明，其中已支付數約3,731億元、尚未支付數3,435億元，均依付款期程支付，114年度概編預算數約706億元。

國防部強調，台灣對美軍購係依敵情威脅研判，參照俄烏戰爭及以哈衝突經驗，籌購所需武器裝備。近年雖受疫情影響，導致部分武器交運延宕，惟疫情結束後已逐漸恢復產能，並加速交運。

國防部指出，現階段國軍建軍備戰，置重點於不對稱戰力、後備戰力、防衛韌性及有效應對灰帶侵擾為優先整建項目，並視年度國防財力裕度、各案執行進度及交運期程等妥適編列預算，包括五年兵力整建等長程計畫，均需考量國防安全等因素，採取納入機密預算等保密措施，至於媒體報導稱「連3年無前瞻規畫」顯非事實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋
球迷拿「道歉表」場外下跪中華隊！啦啦隊女神突闖入盯場
23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴
23歲公車女司機遭爆「技術差、飆罵乘客」　同事回應了
23歲公車女駕駛玩手指　燦笑畫面曝光
陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣基進民調結果熱議！陳其邁喊話5位「準接棒人」：2件事很重要

台灣對美軍購破7000億？　國防部：是執行24年軍購＋商購總額

轟藍營修《選罷法》莫名其妙　林濁水揭2問題：整個邏輯都亂了

美日澳防長提反對武力改變現狀　總統府：台海是全球和平必要元素

王鴻薇稱沒動到罷免門檻　吳思瑤揭關鍵：耍國會、騙社會

轟民眾黨自家事都管不好　吳靜怡：這些人哪都不能去才巴著柯文哲

除了見拜登、石破茂　台灣APEC代表林信義、星總理黃循財也有會談

迎擊中國資訊戰　蔡明彥揭「主動防禦」：每週都有開會

上百律師抗議修憲訴法　翁曉玲再戰：你們拿多少民進黨標案？　

周三選罷法再闖關！國民黨批門檻不合理　喊話綠營「回頭是岸」

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

雲林車禍

台灣基進民調結果熱議！陳其邁喊話5位「準接棒人」：2件事很重要

台灣對美軍購破7000億？　國防部：是執行24年軍購＋商購總額

轟藍營修《選罷法》莫名其妙　林濁水揭2問題：整個邏輯都亂了

美日澳防長提反對武力改變現狀　總統府：台海是全球和平必要元素

王鴻薇稱沒動到罷免門檻　吳思瑤揭關鍵：耍國會、騙社會

轟民眾黨自家事都管不好　吳靜怡：這些人哪都不能去才巴著柯文哲

除了見拜登、石破茂　台灣APEC代表林信義、星總理黃循財也有會談

迎擊中國資訊戰　蔡明彥揭「主動防禦」：每週都有開會

上百律師抗議修憲訴法　翁曉玲再戰：你們拿多少民進黨標案？　

周三選罷法再闖關！國民黨批門檻不合理　喊話綠營「回頭是岸」

高鐵男匕首插桌遭逮！保全公司突徵「武術專長」隨車員　原因曝光

「小王煮瓜」筷子纏衛生紙、肉末！衛生局稽查抓「5衛生缺失」

金正恩放話「無上限」增強核武能力！　下令做好戰爭準備

吉力吉撈3分砲炸裂　「跑回本壘1動作」網笑翻：教練進傷兵名單

趕上班門沒關好！住台老外回家見「1幕」超吃驚...網2派論戰

力領科技20日起競拍　12月10日掛牌上市

找工作電話一直響！她不解「為什麼不用信件」　過來人卻讚：超賺

日本贏球瞬間！前旅日雙投休息室開心比YA引熱議

張書豪出道尺度最大床戲！　被人「有頻率碰撞身體」真實心聲曝光

打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋人數

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

政治熱門新聞

台灣民意基金會民調／憲法法庭權威遇挑戰？　國改釋憲4成3不接受

國民黨前議員辭世！享壽80歲

台灣向美方查證　習近平、拜登公開或私下會晤都未提「賴清德」

擬延長柯假單　民眾黨今開中委會

習近平首次點名賴清德？　國安局：不排除是認知作戰操作

揭「柯文哲任內5357件政風檢舉案」　簡舒培：竟沒1件跟京華城有關？

轟民眾黨自家事都管不好　吳靜怡：這些人哪都不能去才巴著柯文哲

遭告發違反國安法　翁曉玲怒：基進黨違憲

遭抗議修憲訴法　翁曉玲再戰上百名律師

盼賴派韓國瑜赴美賀川普　藍委：一石三鳥

籲賴清德應盡速出訪！　黃暐瀚揭「扁馬蔡」上任3個月內就已規劃

薄瓜瓜來台娶妻　蔡明彥不評論個案：國安角度關切二部分

綠委提修法增「呂禮詩條款」　退役校官若損國家尊嚴可砍退俸

議員辦高雄市長民調　他「會跳16蹲」獲4成支持

更多熱門

相關新聞

臨時人員「月薪16萬」比次長高！國防部說明了

臨時人員「月薪16萬」比次長高！國防部說明了

國防部預算編列近日引發質疑，國民黨立委馬文君在立法院外交國防委員會質詢中揭露，參謀本部一名臨時人員的月薪高達16萬元，超過常務次長的薪水，引發公眾關注。對此，國防部長顧立雄起初回應，該人員是「資深英語傳譯」，不過後來又改口，表示會釐清後再做說明。

國防部偵獲3共機、3共艦出海活動　未逾越台海中線

國防部偵獲3共機、3共艦出海活動　未逾越台海中線

不按牌理出牌　台灣不要成為川普的政治足球

不按牌理出牌　台灣不要成為川普的政治足球

揭環境部97億預算藏「軍事開支」　藍委轟：說清楚是不是要開戰了

揭環境部97億預算藏「軍事開支」　藍委轟：說清楚是不是要開戰了

國安人士：台美對強化威懾力有共識　未提軍購清單

國安人士：台美對強化威懾力有共識　未提軍購清單

關鍵字：

國防部預算軍購美軍敵情

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面