台灣對美軍購破7000億？　國防部：是執行24年軍購＋商購總額

▲國防部大門。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

立法院預算中心統計，明年度國防部公開預算執行對美軍購項目，有21項，總額7166億元。對此，國防部18日說明，7166億元案項，為執行民國96至120年間的軍購與商購總金額，其中已支付約3731億元，尚未支付是3435億元，而114年度概編預算為706億元。

對於外界所稱，國防部對美軍購總額達到7,166億元，國防部表示，這是執行期間自民國96年至120年間、包括人攜式短程防空飛彈在內之20個軍購案，與雷達性能提升1個商購案之計畫總金額。

國防部說明，其中已支付數約3,731億元、尚未支付數3,435億元，均依付款期程支付，114年度概編預算數約706億元。

國防部強調，台灣對美軍購係依敵情威脅研判，參照俄烏戰爭及以哈衝突經驗，籌購所需武器裝備。近年雖受疫情影響，導致部分武器交運延宕，惟疫情結束後已逐漸恢復產能，並加速交運。

國防部指出，現階段國軍建軍備戰，置重點於不對稱戰力、後備戰力、防衛韌性及有效應對灰帶侵擾為優先整建項目，並視年度國防財力裕度、各案執行進度及交運期程等妥適編列預算，包括五年兵力整建等長程計畫，均需考量國防安全等因素，採取納入機密預算等保密措施，至於媒體報導稱「連3年無前瞻規畫」顯非事實。