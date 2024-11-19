「貝殼幣」詐自摸片！雲林色男誘2少女拍不雅照　判囚3年6月

▲雲林一名黃姓男子以遊戲點數，引誘未成年少女拍攝不雅照，遭判刑3年6月。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者吳佩蓁／台中報導

雲林一名24歲黃姓男子，2021年以交換遊戲禮物為由，引誘台北一名未滿14歲的少女拍攝不雅照，遭判刑2年，緩刑5年。怎料，黃男竟死性不改，前案宣判前又以同樣手法，引誘台中一名國中少女拍攝猥褻影像，台中地院審理後，依引誘少年自行拍攝性影像罪，處黃男有期徒刑3年6月。

判決指出，黃男2023年間就因同類型案件遭訴，當時黃男以交換遊戲禮物，引誘北市一名未滿14歲的少女拍攝裸照及猥褻影片，並透過IG取得3張照片及4部影片，後來少女察覺有異，拒絕再拍攝性影像傳給黃男，黃竟傳訊威脅「你不完成你的動作，我傳給你朋友看」，少女因而心生畏懼向母親求助，全案才曝光，去年11月台北地院審理時，審酌黃男無前科且與少女及其家長達成調解，判處黃男有期徒刑2年，緩刑5年。

怎料，前述案件宣判前1個半月，黃男又以相同手法引誘台中一名國中少女拍攝不雅照。黃男明知少女是12歲以上未滿18歲之少年，竟以給予遊戲虛擬點數「貝殼幣」為由，引誘少女拍攝裸露胸部、下體等私密照，並對少女稱「你脫光光的錄影講看你的誠意」、「你尿尿錄影給我看」、「你隨便錄影」等語，少女因而拍攝照片1張、影片8段，並傳送到LINE共黃觀覽。

台中地院審理時，黃男自述從事土木工作，因工作壓力大、表現不好遭責罵才犯案，且他已與少女及其家長達成調解並履行，請求法官減輕其刑。

法官審酌，黃男已因相同案件遭判刑，卻於前案偵審期間再犯本案，對兒童及少年性自主權及社會秩序危害非輕，主觀惡性重大，依犯引誘少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑3年6月，並沒收未扣案之手機1支，可上訴。