草屯鎮長猝逝前燦笑比讚畫面曝　家屬還原搶命不及關鍵原因

▲簡景賢（右）18日下午出席公開活動，並無異狀。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長簡景賢昨天驟逝，享壽65歲，南投地檢署今天相驗後，確認死因為自然死亡；家屬雖然無異議，未要求解剖，但仍不禁傷心感嘆：「他運氣真的不好！」、「到現在都不敢相信這是真的！」

南投縣長許淑華上午趕赴北部跑既定行程，下午馬不停蹄趕回南投、4時半抵達簡宅，簡景賢夫人忍不住與她相擁而泣，許淑華也給予溫暖安慰，隨後與草屯籍縣議員李洲忠等地方人士一起在靈前捻香、祝禱，氣氛哀戚凝重。

▲簡景賢昨天下午結束公開行程，搭公務車返回草屯鎮公所辦公。（圖／民眾提供）

據家屬和熟識簡景賢的地方人士指出，簡景賢過去熱愛登山健行等運動，也無心血管病史，即使5年多前選上鎮長後，因公務繁忙而無法維持相同的運動頻率，但仍在鎮長辦公室自備一台跑步機，公餘有空時就會上機台健走一番；昨天下午出席縣府公開活動時，無論神態談吐都無任何異狀，因此死訊一出，眾人都不敢置信。

▲▼南投縣長許淑華前往猝逝的草屯鎮長簡景賢自宅靈堂捻香弔唁、擁抱簡景賢太太給予安慰。（圖／記者高堂堯翻攝）

家屬也詳細回顧事發經過：簡景賢昨天結束公開活動行程後，約4點多搭公務車返回鎮公所辦公，在5點半以前曾兩度有公所職員進入鎮長辦公室送公文給他批改、或被他召喚進去交代事情，職員隔著門都還隱約聽到簡景賢使用跑步機健走的輪轉聲，而晚上原本預計還有行程要跑，但他卻未依既定時間在7時左右出辦公室。

家屬透露，昨天因為平常配合的正職司機請假，由另一名代班兼職的司機接送簡，但因他與簡較不熟識，見簡一直未出辦公室，以為他在休息或另有要事處理而不敢打擾，等到10點多發現情況實在不對勁，自行進入辦公室後就發現簡已不省人事、火速通報消防隊前來也回生乏術，推測往生時間大約在6、7點之間；家屬認為，如果是平常搭配的正職司機，發現行程時間已到卻不見人影，一定會立刻前往查探、也許就能及時搶回一命，「只能說運氣不好吧。」