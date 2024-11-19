志願役「提高加給」超香？免考試+終身俸　在職公務員：想簽了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

曾有交大生認為，畢業起薪至少要48K，因為軍官少尉的起薪就是48K（現調漲為52k左右），若低於這個數字，不如直接簽志願役。有網友就聽說，明年志願役要大幅調整加給，保底會多5k～10K，感覺會比公務員還香，「不用考試，又20年終身俸，運氣好到上下班單位去，還能快速累積年資」，話題引發討論。

有網友在Dcard好奇發問「明年志願役會比公務員香嗎？」聽說明年要大幅調整志願役加給，「沒意外保底多5000甚至10000（元），二兵起薪拉到45k應該不是問題」，想到從軍不用考試，又能領20年終身俸，若運氣好到上下班單位的話，還能快速累積年資，令原PO直呼「感覺有點香。」

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看到貼文後，就有人也直呼，「目前在職公務員，真的有在考慮辭職簽下去…」、「你敢拼，其實真的是個選項。」大多網友則搖頭，「好像撐過那20年很容易一樣= =」、「沒有爽，學長學弟制，和大量的行政作業，想退伍但提早退伍又要賠錢」、「我四個月已經在爽單位了，還是覺得在外面舒服些。」

據了解，目前志願役士兵薪資，初任二等兵為36350元。國防部長顧立雄13日赴立院備詢時表示，研議提高志願役官兵加給，預計一個月內提出調整方向。他坦言，目前中士階級以下的薪資，不到民眾經常性薪資的中位數，這攸關基層官兵的招募與留營率，盼提升國軍地位，認同要調整增加待遇。