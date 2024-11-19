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基隆男打疫苗後心絞痛亡　羅一鈞分析發生時間「恐非直接副作用」

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

基隆有民眾接種流感與新冠疫苗之後，返家休息約1小時突然心絞痛，雖然經過送醫搶救仍不治身亡。疾管署今（19）日表示，尚未收到該案的疫苗不良事件、疫苗受害救濟申請，若收到會全力協助。而接種疫苗後1小時發生心絞痛，非疾管署認定和疫苗直接相關可能副作用，後續還要等待調查、解剖等進一步釐清。

今年秋冬首度公費流感疫苗與新冠疫苗一起開打，疾病管制署以「左流右新」呼籲民眾可以同時接種兩種疫苗。然而基隆市59歲陳姓男子17日上午前往信義區衛生所施打流感及新冠疫苗，返家休息約1小時後，突然感覺心絞痛難耐，緊急前往部立基隆醫院搶救，經急救後仍不治身亡，由於死因有疑，地檢署不排除解剖遺體。

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疾管署副署長羅一鈞今日表示，這名個案已由基隆市衛生局、相關單位介入了解，進行相關調查協助，疾管署尚未收到該案的疫苗不良事件、疫苗受害救濟申請，若收到會全力協助。

羅一鈞也提到，接種疫苗後一小時發生心絞痛，並不是疾管署認定和疫苗直接相關可能副作用，但基隆當地回報會討論解剖，對後續調查、釐清病因會比較有幫助。

根據疾管署最新統計，截至11月18日止，公費流感疫苗接種數約505萬人次（疫苗使用率約78.5%），剩餘138.6萬劑；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種127.8萬人次，為去年同期（49.8萬）的2.6倍。

羅一鈞指出，左流右新開打後，同時打流感和新冠疫苗後通報死亡個案僅有一案，是40多歲機構男住民，有心律不整病史，也有同時服用潛伏結核治療藥物，10月下旬接種左流右新後4天內均無異常，第5天後被發現無生命跡象，通報接種後不良事件，由衛生局依程序對家屬進行追蹤關懷，未申請預防接種受害救濟。

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