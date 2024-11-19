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強化民眾防災觀念　南消二大厚德紫竹寺搶救演練

▲台南市消防局第二大隊，為強化南化區「厚德．紫竹寺」廟方災害應變能力，特舉辦組合訓練暨自衛消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊，為強化南化區「厚德．紫竹寺」廟方災害應變能力，特舉辦組合訓練暨自衛消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊，為強化南化區「厚德．紫竹寺」廟方災害應變能力，特於19日舉辦組合訓練暨自衛消防編組演練，演練內容包含自衛消防編組運作、災害現場搶救技能訓練及救災指揮體系運作，希望消防人員能藉此熟稔救災等相關戰術配合及運用，進而培養團體救災默契，並強化民眾防災觀念。

▲台南市消防局第二大隊，為強化南化區「厚德．紫竹寺」廟方災害應變能力，特舉辦組合訓練暨自衛消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消二大隊指出，「厚德．紫竹寺」主祀觀世音菩薩，依山而建，深富詩情畫意，從山下至山頂沿山徑盤旋穿梭而上，兩旁林蔭夾道花香芬芳，香客遊客至此如臨仙境，均感心曠神怡，後山烏山健行步道，是登山郊遊的好去處，觀光朝聖的好地方，所以防火防災更為重要。

▲台南市消防局第二大隊，為強化南化區「厚德．紫竹寺」廟方災害應變能力，特舉辦組合訓練暨自衛消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，香客大樓住宿者為不特定人員，災害何時發生無法預知，唯有透過定期演練及教育訓練，方能將傷害降至最低。藉由本次自衛消防編組驗證，訓練廟方自衛消防編組應變能力，強化場所在火災發生時之通報、滅火及避難逃生等作業程序，同時讓救災人員能更熟悉現場狀況，以更安全且有效率方式執行救災工作，共同守護宮廟及香客大樓住宿者之生命財產安全。

▲台南市消防局第二大隊，為強化南化區「厚德．紫竹寺」廟方災害應變能力，特舉辦組合訓練暨自衛消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，南化區厚德紫竹寺地處山區，若發生災害公助量能到達需耗費一段時間，期望藉由此次演練建立該場所的火災預防觀念、加強火災預防及避難逃生之應變能力。

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