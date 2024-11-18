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麥當勞2品項停售　11／20開賣全新「藜麥沙拉、五七地瓜球」

▲▼麥當勞開賣「藜麥沙拉系列」。（圖／業者提供）

▲麥當勞宣布開賣「藜麥沙拉系列」、「五七地瓜球」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞今（18）日宣布漲價，11月20日凌晨0時起調整部分產品價格，最多調漲3元，同步宣布2品項停賣，並開賣全新點心「五七地瓜球」、「藜麥沙拉系列」。

▲▼麥當勞開賣「藜麥沙拉系列」。（圖／業者提供）

▲「藜麥沙拉系列」一共有4款選擇。

麥當勞宣布「凱撒辣脆雞沙拉」、「義式烤雞沙拉」將自11月20日停止販售；同步開賣全新「藜麥沙拉系列」，一共有4款選擇，包括「藜麥辣脆雞沙拉」、「藜麥烤雞沙拉」、「藜麥鱈魚沙拉」及「藜麥沙拉」，吃得到原葉生菜、牛番茄、玉米粒、藜麥、毛豆等料，分別搭配雞肉或鱈魚排，營養更均衡，單點售價109元起。

而近日意外曝光的全新點心「五七地瓜球」也確定11月20日正式上市，使用台農57號地瓜製成，每份6顆單點49元。

▲▼麥當勞開賣「五七地瓜球」。（圖／業者提供

▲「五七地瓜球」同步上市。

▲▼麥當勞喊漲。（圖／業者提供）

▲麥當勞價格調整表一次看。（圖／業者提供）※點圖放大

台灣麥當勞考量整體營運策略，宣布將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，其中18項超值全餐主餐單點價格調升2至3元，包括大麥克、勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉事堡通通變貴，14項早餐主餐單點價格調升2元，配餐價格皆維持不變。

點心類如麥克雞塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆雞腿（1塊）、漢堡及吉事漢堡調升3元；飲料部分41元（含）以上飲品調升2元；而買任一法點搭配McCafé飲品，調降6至8元。

▲▼漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。

另外，漢堡王2023年推出、開賣2周就完售的「捲捲德腸烤牛堡」宣布重磅回歸，今年加碼推出一系列捲捲德腸堡，把彈牙多汁的煙燻德式香腸圍成一層層圓圈狀放進漢堡當中，有「捲捲德腸堡（售價109元）」，以及分別搭配370度火烤純牛肉、酥炸雞肉的「捲捲德腸烤牛堡（售價129元）」、「捲捲德腸脆雞堡（售價119元）」，並淋上特製烤肉醬，風味更加濃郁，11月19日起至2025年1月13日限時開賣，數量有限、售完為止，提醒機場店無捲捲德腸烤牛堡。

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麥當勞漲價　宣布2品項停售

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