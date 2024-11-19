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東北季風接力賽「3地灌雨彈連一周」　下波降溫時間曝

▲▼天氣配圖，寒流與冷氣團。（示意圖／屠惠剛攝）

▲未來一周受到東北季風一波波影響，北部、東北部及馬祖整天偏濕冷。（示意圖／屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，未來一周受到一波波東北季風的影響，北部、東北部及馬祖整天偏濕冷，今天至周四水氣多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭下雨時間長，且有局部性大雨，下周又有冷空氣南下，可能造成更冷的溫度，氣象署持續觀察降溫情形。

氣象署簡任技正伍婉華指出，台北市昨晚出現今年入秋以來最低溫度18.6度，今天清晨在屏東以南、澎湖低溫在20度以上，其他地區感受都凉的，最低溫出現在馬祖15.6度，本島最低在新北市石碇16.1度。

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她說，目前東北季風一波波南下，到下周一稍微減弱，但減弱時間不長，下周二、周三又有一波東北季風冷空氣南下影響台灣天氣。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華提到，位於鵝鑾鼻西南西約780公里海面上的萬宜颱風，目前強度為輕度颱風，持續往西南方向移動，其外圍雲系正在台灣上空，因此各地雲量多，未來12小時持續減弱，明天就慢慢離開台灣，到達華南地區上空。

伍婉華說，今天到周四各地水氣仍多，未來一周北部、東半部比較會下雨，中南部、澎湖、金門及馬祖有零星短暫雨。明、後天颱風外圍環流逐漸離開後，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭仍可能出現局部性大雨，周四、周五雨勢減緩。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華指出，這一波東北季風最冷時間落在昨天深夜到今天清晨，未來一周依舊是東北季風影響，因此北部、東北部及馬祖整體溫度偏涼。各地溫差不大，早晚溫差約2至3度，花蓮溫差5度左右，中南部則約7度溫差。

她表示，未來一周北部、東北部低溫約20度左右，金門19度、馬祖17度，其他地區低溫21至22度，且各地早晚偏涼。下周一東北季風減弱，但北方高壓的冷空氣在下周二、周三又會南下，可能造成更冷的溫度，氣象署持續觀察。

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