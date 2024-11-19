土耳其強震「台灣8000萬善款」被扣1年沒發　募款真相被踢爆

▲土耳其台灣中心執行長裘振宇去年在挖貝平台發起募款，林懷民、吳念真等名人都號召支持。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

土耳其台灣中心去年初透過國際人道建築與教育協會，與貝殼放大所屬「挖貝」平台合作推出募款計畫，在名人號召加持下，吸引近2萬8千人響應，未料卻爆發金流爭議。根據吹哨者向本刊提供的2份關鍵文件，當時所募約8千萬元的善款，遭貝殼放大扣留超過1年，不僅驚動台北市社會局發函，協會還因此去函催告貝殼放大必須撥款。

土耳其台灣中心是由台籍建築博士裘振宇擔任執行長，為了替該中心募款，由裘擔任理事長的國際人道建築與教育協會，與亞洲規模最大的群眾募資資平台貝殼放大公司合作，去年1月12日起在所屬的集資平台「挖貝」推出「台灣雷伊漢勒世界公民中心營運計畫」，活動頁面上還打出雲門舞集創辦人林懷民、導演吳念真、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等人的推薦。

募款推出後，去年2月初土耳其爆發強震災情，各界馬上湧入大量捐款，連知名主持人于美人都在臉書推薦，讓該募款計畫上調原本的集資目標，並在當年3月15日提前宣布停止募款，短短2個月即獲得2萬7,756人響應，共募得約8千萬元，不少人還以每月百元至5千元不等的方式定額捐款。

▲國際人道建築與教育協會曾去函催告貝殼放大，要求儘速撥付8千萬元善款，否則將提民事訴訟並計算利息。

不過，根據吹哨者向本刊提供的第一份文件顯示，協會去年曾致函主管機關北市社會局，告知募得款項遭扣留，社會局去年12月26日函請協會「儘速向該平台（指貝殼放大）要求依合約規定撥付款項」。

另一份吹哨者提供的文件則顯示，今年六月六日協會曾委託律師去函貝殼放大，信函中白紙黑字指：「總募得金額約為新台幣8千萬元，貝殼放大公司雖經本協會多次請求，迄今仍拒絕就系爭款項進行結算，並未將扣除服務費用後之剩餘款項給付本協會」，並催告該公司，若未獲置理，將向貝殼放大提起民事訴訟，請求給付8千萬元款項並一併請求以年利率5％計算的遲延利息。

「協會去函催告討錢，顯然捐款都還卡在台灣送不出去！」吹哨者告訴本刊，貝殼放大與協會、裘振宇曾有過3方協商，並達成「預撥協議」，採分批提撥數百萬或千萬元不等金額給協會，但募得款項至今已超過1年8個月，無論是土耳其台灣中心或貝殼放大皆未公布善款流向的徵信或報告，「對得起當初的捐款人嗎？」

此外，依法許可的勸募計畫，都要向社會局提交結案報告並公布，吹哨者直言，此案不但在社會局找不到任何結案報告，相關款項更卡在募資平台1年多，即便如此，該協會去年11月起仍再另起募款計畫，時間至今年10月9日止，「即便協會真的有在土耳其協助難民，但捐款人知道這些錢原來根本還沒全數送進土耳其嗎？」



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