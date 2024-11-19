　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

土耳其強震「台灣8000萬善款」被扣1年沒發　募款真相被踢爆

土耳其台灣中心執行長裘振宇（圖）去年在挖貝平台發起募款，林懷民、吳念真等名人都號召支持。（翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

▲土耳其台灣中心執行長裘振宇去年在挖貝平台發起募款，林懷民、吳念真等名人都號召支持。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

土耳其台灣中心去年初透過國際人道建築與教育協會，與貝殼放大所屬「挖貝」平台合作推出募款計畫，在名人號召加持下，吸引近2萬8千人響應，未料卻爆發金流爭議。根據吹哨者向本刊提供的2份關鍵文件，當時所募約8千萬元的善款，遭貝殼放大扣留超過1年，不僅驚動台北市社會局發函，協會還因此去函催告貝殼放大必須撥款。

土耳其台灣中心是由台籍建築博士裘振宇擔任執行長，為了替該中心募款，由裘擔任理事長的國際人道建築與教育協會，與亞洲規模最大的群眾募資資平台貝殼放大公司合作，去年1月12日起在所屬的集資平台「挖貝」推出「台灣雷伊漢勒世界公民中心營運計畫」，活動頁面上還打出雲門舞集創辦人林懷民、導演吳念真、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等人的推薦。

募款推出後，去年2月初土耳其爆發強震災情，各界馬上湧入大量捐款，連知名主持人于美人都在臉書推薦，讓該募款計畫上調原本的集資目標，並在當年3月15日提前宣布停止募款，短短2個月即獲得2萬7,756人響應，共募得約8千萬元，不少人還以每月百元至5千元不等的方式定額捐款。

國際人道建築與教育協會曾去函催告貝殼放大，要求儘速撥付8千萬元善款，否則將提民事訴訟並計算利息。（讀者提供）

▲國際人道建築與教育協會曾去函催告貝殼放大，要求儘速撥付8千萬元善款，否則將提民事訴訟並計算利息。

不過，根據吹哨者向本刊提供的第一份文件顯示，協會去年曾致函主管機關北市社會局，告知募得款項遭扣留，社會局去年12月26日函請協會「儘速向該平台（指貝殼放大）要求依合約規定撥付款項」。

另一份吹哨者提供的文件則顯示，今年六月六日協會曾委託律師去函貝殼放大，信函中白紙黑字指：「總募得金額約為新台幣8千萬元，貝殼放大公司雖經本協會多次請求，迄今仍拒絕就系爭款項進行結算，並未將扣除服務費用後之剩餘款項給付本協會」，並催告該公司，若未獲置理，將向貝殼放大提起民事訴訟，請求給付8千萬元款項並一併請求以年利率5％計算的遲延利息。

「協會去函催告討錢，顯然捐款都還卡在台灣送不出去！」吹哨者告訴本刊，貝殼放大與協會、裘振宇曾有過3方協商，並達成「預撥協議」，採分批提撥數百萬或千萬元不等金額給協會，但募得款項至今已超過1年8個月，無論是土耳其台灣中心或貝殼放大皆未公布善款流向的徵信或報告，「對得起當初的捐款人嗎？」

此外，依法許可的勸募計畫，都要向社會局提交結案報告並公布，吹哨者直言，此案不但在社會局找不到任何結案報告，相關款項更卡在募資平台1年多，即便如此，該協會去年11月起仍再另起募款計畫，時間至今年10月9日止，「即便協會真的有在土耳其協助難民，但捐款人知道這些錢原來根本還沒全數送進土耳其嗎？」


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】挖貝遭控扣8千萬善款逾1年　土耳其台灣中心爆金流爭議
【賑災善款爆爭議2】政院訴願決定書曝光　裘振宇遭認定違法勸募1695萬
【賑災善款爆爭議3】鉅額善款遭爆卡在募資平台　貝殼放大、裘振宇皆稱「分期撥款」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
上任就宣布「美國進入緊急狀態」　川普證實：真的
中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語
岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻戀愛修正果
快訊／「吹11級強風」今晨16.1℃　下波冷空氣更強
快訊／草屯鎮長「猝死辦公室」　享壽65歲
快訊／06:31台南市規模3.5地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男認識女童3天衝動3次　檢批「世界公罪」上訴撤緩刑被駁回

基隆「旅社5死屠殺」祕辛　應召女郎留3歲兒喪命

沈慶京認不認罪兩難！　集團命脈被掐京華城恐淪爛尾樓

柯文哲指定接班人　蔡壁如1句話透露企圖

柯文哲另涉2大罪　利用木可洗錢「侵占公益款」

柯文哲「假獻金真收賄」傳位關鍵曝光！　意在維持風向

土耳其強震「台灣8000萬善款」被扣1年沒發　募款真相被踢爆

柯文哲自爆還有2大案　喊辭主席指定接班人

酒店大亨「欠稅裝窮」躲新北　被抓入獄想想怎麼還

臉書留言「C5H5Na」諧音哏　嘴賤男下場慘

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

每次都不被看好…相信自己 吉力吉撈、曾頌恩談晉級有感

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

男認識女童3天衝動3次　檢批「世界公罪」上訴撤緩刑被駁回

基隆「旅社5死屠殺」祕辛　應召女郎留3歲兒喪命

沈慶京認不認罪兩難！　集團命脈被掐京華城恐淪爛尾樓

柯文哲指定接班人　蔡壁如1句話透露企圖

柯文哲另涉2大罪　利用木可洗錢「侵占公益款」

柯文哲「假獻金真收賄」傳位關鍵曝光！　意在維持風向

土耳其強震「台灣8000萬善款」被扣1年沒發　募款真相被踢爆

柯文哲自爆還有2大案　喊辭主席指定接班人

酒店大亨「欠稅裝窮」躲新北　被抓入獄想想怎麼還

臉書留言「C5H5Na」諧音哏　嘴賤男下場慘

台灣職籃球隊爆欠薪！　魔獸、庫克都受害

男認識女童3天衝動3次　檢批「世界公罪」上訴撤緩刑被駁回

《原子》男星才認愛陸450萬博主 又爆談情學霸女歌手…親密畫面曝

旺到2025年！秋冬3星座「好運超強勁」　排行一次看

基隆「旅社5死屠殺」祕辛　應召女郎留3歲兒喪命

我國擬增編愛國者飛彈營佈防花東！　台美低調運作

沈慶京認不認罪兩難！　集團命脈被掐京華城恐淪爛尾樓

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

柯文哲指定接班人　蔡壁如1句話透露企圖

柯文哲另涉2大罪　利用木可洗錢「侵占公益款」

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

社會熱門新聞

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

即／又是客運追撞！台南女高中生倒臥前輪

新竹大黃狗躺地睡遭輾過　治療11天過世

北市女警遭偷拍崩潰：最後知道竟是我

快訊／郭哲敏改1億交保！　錢帥君「73分鐘後」扛5千萬現金現身了

柯文哲自爆還有2大案　喊辭主席指定接班人

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

高鐵上毆女還持刀刺餐桌　男子2萬9000元交保

即／郭哲敏1億元交保！聘2外國保鑣護送離開

大有駕駛考核狀況曝！傳她阿公過世才釀禍

獨／派出所淪偷拍片場　女警+女大生慘成影中人

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

童靠玻璃竟墜樓慘死　疑豆腐渣工程釀禍

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

臉部徵兆7中3「小心有糖尿病」！醫：很容易長痘痘

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

阿堂鹹粥先漲後降！台南人吐實話「隔壁市場1碗90元」

快訊／草屯鎮長簡景賢猝死辦公室　享壽65歲

冷到1字頭！2波東北季風+颱風狂甩雨

金倒永開轟助韓國　日本5戰全勝

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

中華隊12強賽前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面