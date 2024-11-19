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珍藏半世紀...日製神奇繪圖縮放儀亮相　水里地政所展至11月底

▲水里地政鎮所之寶「日製神奇繪圖縮放儀」首度公開展示。（圖／水里地政事務所提供）

▲水里地政鎮所之寶「日製神奇繪圖縮放儀」首度公開展示。（圖／水里地政事務所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣地政處配合國家檔案局「檔案月」活動，11月期間在水里地政事務所公開展出珍藏近半世紀、市面極為少見的「日製繪圖縮放儀」在水里地政事務所，包括「縮放儀器」和一千二百分之一地籍藍晒圖、縮放後五千分之一藍晒地籍圖都一起展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

開箱及開展活動11月5日在水里地政所登場，地政所表示，「縮放儀」(pantograph)是1603年德國天文學家沙依納(Christoph Scheiner)利用特殊的機械連動原理所發明，可活動利用三角形的比例和相似性，並用於複製、放大或縮小；該所珍藏的縮放儀是是在1960年代時期購置，堪稱鎮所之寶。

▲水里地政鎮所之寶「日製神奇繪圖縮放儀」首度公開展示。（圖／水里地政事務所提供）

地政所指出，1960年代時因原地籍圖大都為1200分之1，全段地籍圖數量均多達二、三十幅，地政人員勘查攜帶時極為不便，且無法窺得整段全貌，造成勘查困難，因此遂利用此縮放儀繪製5000分之1地籍圖作為全段略圖，便於人員攜帶及繪製勘測圖。

▲水里地政鎮所之寶「日製神奇繪圖縮放儀」首度公開展示。（圖／水里地政事務所提供）

而該所珍藏日製縮放儀係經過精進改良後產品，裝置長短桿各有兩根連接成菱形，其中1組長短桿有相同的分數刻度，將游標放置並固定在所需分數上，便能縮小或放大不同比例平面圖，並具有繪製與原始圖片相反的圖片之功能；該縮放儀製工極為精美，每個節點均有活動滾輪，方便繪圖時靈活運作，難得的是保存完整，也是縮放儀中極緻精品。

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