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阻止非法換匯！人力業者進駐連鎖超市設店內入金機「小額匯兌」

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲ 美家與Big King的聯名移工商店在北中南200間實體店舖合作，以分租場地的模式，讓移工可以就近到店匯款 。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著台灣移工人數持續攀升，移工匯款的需求激增，但移工匯款又面臨到詐騙等風險。有人力資源業者宣布，與全台大型移工超市連鎖體系跨界合作，推出線上APP以及店內設置入金機，為移工提供省時省力的匯款方案。

美家人力表示，據勞動部統計，至2024年9月為止含失聯移工在內，來台移工人數已逾80萬人，其中又以越南及印尼人最多，較去年同期增加5萬餘人，為近7年最高，移工匯款詐騙金額也屢創新高，合法安全的小額匯兌管道也顯得相對重要。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲美家人力今年5月獲得金管會批准，成為台灣第四家獲得外籍移工國外小額匯兌業務資格的公司 。（圖／記者游瓊華攝）

美家人力今年5月獲得金管會批准，成為台灣第四家獲得外籍移工國外小額匯兌業務資格的公司。美家人力表示，美家是唯一擁有外籍移工仲介背景的企業，了解移工在匯款過程中面臨的需求與挑戰，透過線上APP，移工僅需進行簡單的線上身份驗證，即可直接從銀行帳戶扣款，將薪水安全匯回家鄉。

除了線上服務之外，美家也與Big King的聯名移工商店在北中南200間實體店舖合作，以分租場地的模式，讓移工可以就近到店匯款，並由精通東南亞語言的店員協助，將款項存入店內入金機，未來將擴展據點到2000家以上，目標是2年內力拼單月小額匯兌金額達30億元，將市占率提高到三成，為更多移工提供便利的匯款服務。

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