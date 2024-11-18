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北東濕涼一周「3階段降雨時程曝」　下周冷空氣襲台

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▲未來一周受到東北季風影響，北部、東北部濕涼，且有局部大雨發生的機率。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周受到東北季風影響，中央氣象署指出，周四前迎風面北部、東北部有局部大雨發生機率，低溫約18至19度，周五水氣減少後，僅北部及東北部有較明顯陣雨，下周三將有一波較強的冷空氣，若台北出現14度低溫，將會是首波大陸冷氣團，逐漸邁入冬季階段。

氣象署預報員黃恩鴻表示，位於鵝鑾鼻西南方530公里處海面的中颱「萬宜」，在今天下午已減弱為輕度颱風，持續往偏西方向遠離，預估48小時內減弱為熱帶性低氣壓。

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▲▼萬宜颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲萬宜颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

不過黃恩鴻說，今、明天仍受到萬宜颱風外圍雲系影響，各地雲量偏多，到周四前迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨發生的機率，中南部也多雲，有局部零星短暫雨。

他表示，周三、周四水氣相對較少，各地仍雲多有雨，周五水氣明顯減少，剩北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。下周一東北季風減弱，雨區主要在基隆北海岸和東部，大台北與花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，明天清晨將是這一周最冷的時候，北台灣整天濕涼，低溫約18至19度，白天高溫也僅21至22度，局部空曠地區再降1、2度，中南部及花蓮、台東低溫20至22度。

他表示，中部與花東地區高溫則落在24至26度，南部約26至28度，各地偏多雲到陰，南部見到陽光機會較高。下周一東北季風減弱，各地氣溫將會逐漸回升。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻說，下周三將有一波較強的冷空氣南下，如果台北出現低溫14度，就算是首波大陸冷氣團，比較有深秋初冬的感覺，但預報時間超過一周，南下時間跟強度都還會有變化，氣象署將密切觀察。

此外，黃恩鴻表示，因東北季風影響，今天到明天沿岸浪明顯，基隆北海岸，西南部沿海、恆春半島、澎湖、金門及馬祖有長浪現象，各地風力也大，恆春半島11級強陣風，各沿海也有7到9級強陣風。

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