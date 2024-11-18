餅店老闆躺400萬賓士...半身露車外　真相竟是被酒後代駕丟包

記者游瓊華／台中報導

酒後不開車，但叫代駕也得慎選有口碑的業者！台中市明禮街上，日前有民眾發現路中間有一輛新車價格破400萬的賓士車車門半開，車內有一名男子倒臥在副駕駛座且無反應，緊急報案。警方獲報後才發現，車主、52歲的郭男因為酒後叫代駕送他回家，未料抵達家門口付錢後，代駕司機未將車停好拿錢就跑了，泥醉的郭男無法自理，只能坐在自小客車的副駕駛座上。

▲付千元酒後叫代駕卻慘遭丟包路中，52歲的郭姓餅店老闆被路人發現倒臥賓士車，半身露車外嚇壞路人。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲代駕司機將車開到目的地，也沒停好車，拿了千元車資就閃人，讓警方直呼離譜。（圖／記者游瓊華翻攝）



據悉，郭男是餅店老闆，當日與友人聚餐完，叫了代駕幫忙開他的Benz E400 4Matic，抵達餅店門口後，郭男付了1000元代價費用後，代駕司機竟然沒把車停好，也沒有確認郭男已經泥醉，更沒辦法下車，竟然將郭男連人帶車丟包路中間，直到路人發現緊急報案，這誇張情況才落幕。

警方獲報後，發現郭男人半身倒臥副駕駛座，頭甚至塞進腳踏區，趕緊聯絡救護人員進行初步檢查，確認郭男並無生命危險。隨後，郭男同意由義警人員協助將車輛安全停放，並在眾人協助下，自行返回住所休息。

警方呼籲，駕駛人員應謹慎選擇代駕服務，確保代駕後乘客的安全；同時，也再次提醒市民，遇到醉酒或身體不適的情況應及時求助，避免造成不必要的風險。對於代駕服務的使用者，應在下車前確保自己能夠安全下車並處理後續事宜，避免發生無法自理的情況。