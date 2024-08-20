AV男優片酬「最頂就是7」　遇過的最貴男優是他：被炒比較紅

▲AV產業讓許多人感到好奇。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

《11點熱炒店》昨晚最新一集聊到「AV成人世界」的話題，現場有來賓就好奇詢問，演員在拍攝時，會有多少人在場？以及片酬大概落在哪？對此，AV男優吉林就解答，片酬部分，男優一般來說是「5到7」，但當其他人幫忙補充5至7是「千」而不是「萬」時，現場來賓都難以相信。

AV男優吉林日前錄製《11點熱炒店》，被問及拍攝現場大概會有多少人時，他大方表示，「不一定，看企劃」，如果是比較大的企劃，人數就可能來到40人至60人。何謂大企劃？吉林表示，因為女優的價錢都會比較貴一些，所以如果有很多女優、很多男優共同拍攝，這種就算比較大的企劃。

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接著，主持人沈玉琳也拋問，男優普遍的片酬都落在哪？吉林表示，這有分一般男優和專屬男優，不過現在幾乎沒有專屬男優了，至於一般男優，則是「5到7，最頂就7」。他本來要繼續說下去，結果這時其他演員就幫忙補充，這個5到7，其實是「千」而不是「萬」，讓現場來賓難以置信。

價碼部分，吉林還透露，他遇到最貴的男優是鄧佳華，「他就是我們的3到5倍」，片酬差不多是2萬多、3萬元。至於為何鄧佳華是大男優？吉林則解釋，因為「被炒比較紅」，該片也確實賣得很好。