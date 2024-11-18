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國際金價「跌近10%」！陸金飾1克跌至3078元　網喊：已哭哭

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲ 陸多個黃金珠寶品牌金飾價格下跌。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價受美元持續走強等，多重因素影響，自10月底開始下跌以來，跌幅已超過9%。中國國內金價近日也受影響，中國黃金旗艦店的金飾品價格，已跌破700元／克（人民幣，下同），目前報676元／克（約台幣3078元）。

據《每日經濟新聞》報導，北京的馬太太指出，自己投資黃金多年，今年以來，金價一路上揚，她也一直在選擇合適的時機，把手上的黃金全部出手，這個月開始，看到黃金價格持續下探，她就馬上將黃金變現。

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲ 大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

同樣著急著變現的李先生也表示，從去年開始，他就多次小批量購入黃金，以去年每克480元左右的價格購入，到現在每克593元左右的價格，這項投資讓他賺了不少。

黃金投資分析師李洋認為，金價這段時間處於震盪下行，有一部分投資者可能購買較早，認為未來可能還有下跌空間，整個市場需求回購量，相比以往也有所增長。

一家銀樓店員表示，近日有顧客大手筆，買入了1公斤的投資金條，雖近期金價下跌，金條銷售清淡，但還是有部分投資者來大手筆買入黃金，當天1公斤投資金條總價60多萬元。

▲不少人。（圖／視覺中國CFP）

▲ 不少人趁此時投資金條。（圖／CFP）

世界黃金協會在最新的報告中分析，美國大選結果讓金價漲勢遭受了打擊，原因包括，債券殖利率和美元持續走強、股市的風險偏好情緒、加密貨幣受到提振，以及地緣政治緊張局勢得到緩和，這些因素可能預示著黃金會出現可喜的漲勢停歇，甚至是健康的短期回檔。

專家分析，美國大選靴子落地後，國際大宗商品市場迎來了一波調整，部分機構已獲利了結。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金ETF出現大量資金外流，顯示投資人轉向風險較高的資產，對金價構成重大利空。

分析師瞿瑞認為，中長期來看，美國政府未來或實施擴張性財政政策，將進一步在高位，推升聯邦政府債務負擔，也會推升通膨風險，加之全球地緣局勢仍動盪，以及央行購金等因素，整體上仍對黃金影響偏多，金價或處於上行通道。

國際金價的連續暴跌，相關話題在社群媒體上成為熱門話題，一位江蘇網友表示，「剛買了五六萬元的黃金就跌了，心痛。」還有人表示，才剛從周大福以826元／克買進140克，並直呼「已哭哭」。

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