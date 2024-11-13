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金價回落是否引發變現潮？　陸學者分析：短期內這類人會拋售

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價11日受美元持續走強等因素影響，現貨黃金下跌2.4%，至每盎司2617.96美元；美國黃金期貨收跌2.9%，至每盎司2617.70美元。中國國內多個黃金珠寶品牌金飾價格也跟著下跌，其中周生生報價788元／克（人民幣，下同），一夜下跌14元。

據《澎湃新聞》報導，中國人民大學重陽金融研究院產業研究部副主任、研究員卞永祖指出，此輪金價下跌，主要受到美國大選結果、未來世界經濟展望，以及黃金自身商品規律影響。

▲ 香港周大福珠寶。（圖／CFP）

▲ 中國國內黃金珠寶品牌周大福。（圖／CFP）

他分析3種因素，其一，美國大選結果出來後，美元得到較大幅度升值，通常情況下，美元與黃金之間存在著反向關係，主要原因是，黃金以美元計價，美元升值，其他國家貨幣就貶值，持有其他貨幣的投資者購買黃金的成本增加，需求減少，進而壓制黃金價格。

其二，美國大選的結果同樣影響世界經濟，全球避險需求有所緩和，黃金作為避險資產，價格自然回落。

其三，與黃金自身有關，作為避險資產，金價這幾年得以大幅攀升，但商品有其規律，在大幅、長期升值後，市場也會有回落需求。

此外，美國大選結束後，政治不確定性消退帶動市場風險偏好回升。東方金誠研究發展部副總監瞿瑞表示，美股和數位貨幣持續上漲，也令黃金的吸引力下降。

對於金價的回落是否會引發變現潮，卞永祖認為，持有黃金的人大致可分為兩種，一種是投機，一種是避險，「投機的人會很關注短期內黃金價格變動，一旦認為黃金沒有升值空間，就會做出拋售舉動；而避險的人更多將黃金作為長期持有資產。」

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲ 中國國內金價12日回落。（圖／CFP）

卞永祖說道，「在黃金的投資人中，投機的佔比也是比較大的，所以短期內這部分人群的拋售，客觀上也造成了黃金價格下跌，但對於避險人群來講，在沒有更多、更適合的資產進行投資的情況下，將對黃金進行長期持有。」

卞永祖還說道，「短期來看，國際避險情緒有所緩和，金價持續下跌後，可能會進入盤整階段。」

瞿瑞預計，受二手車價格走強和季節性支撐，美國10月CPI和PPI可能仍具有黏性，這也可能使得降息預期進一步降溫。

瞿瑞認為，考慮到美國後續政策仍存在不確定性，預計短期內，黃金價格或將震盪偏弱，支撐位在每盎司2600美元左右。

報導指出，中長期來看，美國政府未來或實施其擴張性財政政策，將進一步在高位推升聯邦政府債務負擔，同時也將推升美國潛在的二次通膨風險，加之全球地緣局勢仍動盪，黃金的抗通膨，以及避險屬性，仍將對金價形成支撐。

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