川普效應！陸品牌金價每克「下跌超63元」　網哀嘆：降價無感

▲大陸金價12日下跌。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價11日受美元持續走強等因素影響，下跌超2%，現貨黃金下跌2.4%，至每盎司2617.96美元；美國黃金期貨收跌2.9%，至每盎司2617.70美元。大陸國內多個黃金珠寶品牌金飾價格也應聲跟跌，其中「周生生」報價788元／克（人民幣，下同，約台幣3583元），一夜下跌14元（約台幣63元）。

綜合陸媒報導，中國知名黃金珠寶品牌12日金價齊跌，周生生報價788元／克，較前一日802元／克一夜下跌14元；老廟黃金報價787元／克，下跌12元／克；周大福足金飾品報價788元／克，下跌11元／克。

▲ 周大福足金價格降至788元人民幣。（圖／翻攝自微博）

市場數據顯示，全球最大黃金ETF「SPDR Gold Trust」的資金在上週流出超過10億美元，為自2022年7月以來最大的單週資金流出。全球最大白銀ETF「iShares Silver Trust」持股較上日減少34.03噸，目前持股量為14818.74噸。

根據Wind，道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，美元走強幾個月來首次給金價帶來壓力，因為這也與聯準會推遲寬鬆週期的可能性增加有關。

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示，「金價下跌的主要原因是美元走強、美國國債殖利率上升，以及金融市場風險偏好增加，自從川普在上週的美國總統大選中獲勝以來，這一趨勢得到了增強。」

大陸網友對品牌金價下跌無奈表示，「跌到每克400塊我就買」、「原來700多塊叫降價，完全無感」、「降了幾十就說跳水，這已經漲了2、300元了，等到降到200多再用跳水這個詞」、「這叫回落一點點」、「短暫回調而已」、「好想穿越回去買金子」、「可是前面漲太多了，還是買不了」。