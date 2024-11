遭巴西第一夫人爆粗口「去你X的」　馬斯克詛咒式反擊：你們會敗選

▲巴西第一夫人姜嘉(左)公開對社群平台X的老闆馬斯克爆粗口。(組圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

巴西即將舉行20國集團(G20)峰會,不過巴西第一夫人姜嘉(Janja Lula da Silva)16日卻在一場公開活動中,怒批社群媒體假消息氾濫,還對社群平台X的老闆馬斯克爆粗口,掀起網路熱議。隨後,馬斯克迅速在X做出回應,令巴西政府與馬斯克之前就種下的恩怨升級。

據路透社報導,姜嘉16日發布演講時,強調人們應加強規範社群媒體以控制假消息。然而,一艘船的鳴笛聲在姜嘉發言時響起,導致她的發言被打斷,姜嘉隨即打趣道,「我想那是馬斯克,但我不怕你,去你X的,馬斯克。」





They will lose the next election