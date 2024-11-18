遭巴西第一夫人爆粗口「去你X的」　馬斯克詛咒式反擊：你們會敗選

▲巴西第一夫人姜嘉（左）公開對社群平台X的老闆馬斯克爆粗口。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴西即將舉行20國集團（G20）峰會，不過巴西第一夫人姜嘉（Janja Lula da Silva）16日卻在一場公開活動中，怒批社群媒體假消息氾濫，還對社群平台X的老闆馬斯克爆粗口，掀起網路熱議。隨後，馬斯克迅速在X做出回應，令巴西政府與馬斯克之前就種下的恩怨升級。

據路透社報導，姜嘉16日發布演講時，強調人們應加強規範社群媒體以控制假消息。然而，一艘船的鳴笛聲在姜嘉發言時響起，導致她的發言被打斷，姜嘉隨即打趣道，「我想那是馬斯克，但我不怕你，去你X的，馬斯克。」





They will lose the next election — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

姜嘉的言論瞬間在網上引發瘋傳，許多巴西網友批評其行為有失身份，指責她丟臉，而馬斯克隨即也對此在X做出了回應。他先是轉發了姜嘉這番話的影片並寫道「大笑（lol）」，然後又在另一篇貼文中表示「他們會輸掉下一次選舉」，意指巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的政治前景。

報導稱，姜嘉與馬斯克的矛盾由來已久。去年，姜嘉的X賬號被駭客入侵後，她曾威脅對平台起訴，抨擊馬斯克未採取行動。今年，巴西最高法院也因X未配合刪除假消息，對其發布暫停營運的命令，直到10月才恢復服務。