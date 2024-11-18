2025最強請假攻略！春節請5休16　網驚：確定不是離職攻略？

▲明年3天以上連假共有6個，不少民眾已經開始安排出遊行程。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

2024年進入倒數，過1個半月就要迎接2025年，行政院核定明年政府行政機關總放假日數為115天，3天以上連假有6個，民眾已開始計畫出遊。最近網紅蜜蜂爹自製超狂請假攻略，農曆春節有9天連假，若假期前一周可以請假5天，就能獲得16天假期；不過並非人人看到請假攻略都開心，有不少服務業網友嘆「與我們無緣」。

網紅蜜蜂爹最近在IG分享「2025年超狂請假攻略」，自製的精美圖表讓人一目了然。2025年遇到的第一個節日元旦，只要1月2日、3日請假兩天，就能從星期三休到星期日，變成5天假期。接下來橫跨1月和2月的農曆春節，原本從1月25日放到2月2日，有9天假，如果想要有更長假期的民眾，可以考慮前一周請假5天，就能從1月18日休到2月2日，請5天爽休16天；不過1月27日小年夜是彈性放假，2月8日要補班。

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▲蜜蜂爹自製日曆分享2025年請假攻略。（圖／蜜蜂爹授權提供）

另外，228紀念日、勞動節和端午節，都是請假4天就能有9天連假；清明節原有4天連假，若請假3天也能變成休9天；明年中秋節和國慶日在同一周，也是請假3天就能爽休9天。蜜蜂爹也提醒，這份攻略是提供給見紅休的人，部分服務業可能不適用，「辛苦你／妳們了」。

▲2025年農曆春節有9天連假，假期前一個星期請假5天可以換到16天假期。（圖／蜜蜂爹授權提供）

請假攻略曝光後，底下網友反應也很兩極，有許多人開心表示，「已經請好了」、「謝謝製作，圖好精美」、「特休剛好可以拿出來用」；但不少人無奈表示，「服務業最討厭的請假攻略」、「全部與護理師無緣」、「與服務業無緣，有看沒辦法用」。

也有一些人則認為沒那麼容易施行，「這樣請假老闆會叫你直接請整年不用來」、「請完可能離離職不遠了」、「這是辭退攻略」、「春節老闆會讓人這樣請嗎…」、「其實2025年連假算滿多的，不用這麼狂沒關係」。

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