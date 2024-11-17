彰化婦護女遭砍死！前夫買刀徒步遊蕩800m　目擊者憶：眼神超可怕

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣二林鎮16日傍晚5時許傳出一起兇殺命案，警方調查，61歲的李嫌因在外積欠賭債，酒後開口索要65萬元，因此與返家探視的女兒發生激烈口角，憤而持西瓜刀揮砍；已經離婚但仍同住的前妻蔡女見狀後，立即以肉身護女，當場慘遭李男砍死。案發後李逃往埤頭鄉一處五金行買刀，隨後徒步在路上遊蕩，目擊的加油站員工指出，當時李男雖然表情失神，但眼神相當可怕，對他非常有印象。

▲李嫌殺人後徒步在路上遊蕩，手上疑似還持著剛買的水果刀。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，殺人的李嫌家庭關係複雜，與死者前妻蔡女是重組家庭；蔡女與前任丈夫生下一女後離異，並再嫁李嫌，2人婚後育有一名9歲的兒子，豈料這段婚姻並不幸福，李嫌不但嗜賭，在外債台高築，且還有酗酒習慣、酒品十分惡劣，每每喝醉後即對蔡女惡言相向，甚至拳打腳踢。蔡女不堪長期家暴，因此訴請離婚，並申請保護令，雖然2人離異，但仍同住一屋簷下。

▲李男酒後在家中與蔡女、蔡女女兒發生激烈口角，憤而持西瓜刀揮砍。（圖／家屬提供）

16日當天中午，26歲的女兒與女婿帶著2個孩子返回二林探望母親蔡女，未料竟遭酒醉的李男開口索討65萬元償還賭債，由於蔡女先前已幫清償逾百萬元債務，實在無力、也不願再拿出65萬，因此雙方爆發激烈口角，李男一度拿出鐮刀揮舞恐嚇，女兒一家最終在母親蔡女的掩護下先行離開，直到傍晚5時許才再度返家；未料一行人又與李嫌爆發二次衝突，這次李嫌情緒爆發，憤怒抽出西瓜刀揮砍，蔡女見情況失控，立即飛身上前以肉身護女，當場遭猛砍5、6刀，刀刀見骨、血流如注，當下即失去心跳，經送醫搶救後仍因傷重宣告死亡。

案發後李嫌立即逃離現場，並在路邊竊走一輛未熄火的小貨車逃逸，一路開往埤頭鄉，還走進當地一家五金行購買刀械，向店員要求「要尖一點的」，隨後以30元購入一把水果刀，並徒步離開。

▲李男買了水果刀後，徒步走了約800公尺，即遭警方鎖定並壓制逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

附近加油站員工對李嫌相當有印象，當時晚間6點多，她正在外面洗地板，遠遠就見到一個人迎面走來，神情雖然略為失神，但眼神非常可怕，且手上疑似還持有刀子，因此印象深刻，後來看新聞才得知李嫌殺人，事後回想，當時李嫌給人的感覺就像「再殺一個也沒差」。

李嫌在五金行買完刀後，僅徒步遊蕩約800公尺，於傍晚近7時在附近的一處路口遭警方鎖定行蹤，並出動優勢警力當場將其壓制逮捕、帶回警局，全案訊後依殺人罪嫌偵辦，目前正進一步調查釐清中。

▼加油站員工回憶，當時李男眼神非常可怕，對他印象深刻。（圖／記者唐詠絮翻攝）