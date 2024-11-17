快訊／17:50台中市太平區規模3.4地震　5縣市有感

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚5時50分台中市太平區發生芮氏規模3.4的小區域地震，震央在台中市政府東方12.8公里處，深度27.8公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為1級，出現在台中市、南投縣國姓、彰化縣彰化市、苗栗縣苗栗市、雲林縣古坑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署測報資料，震度1級地區為台中市、南投縣、彰化縣、苗栗縣、雲林縣。

資料來源：氣象署