UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

▲ 不明飛行物被射穿後仍毫髮無傷。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國論壇Reddit曝光的一段影片顯示,阿富汗一座軍事基地上空出現數個不明飛行物(UFO,又稱幽浮),被飛彈擊中後竟毫髮無傷地停在原地,引發網友熱議。

Source: EightThoughts



Location: Afghanistan, 2011-05-03



Full 9 minute video of orbs outside military base.



The military tried to shoot them down in the video with a rocket and there was NO DAMAGE done…They didn’t even move…



The orbs are unfazed and even crazier is… pic.twitter.com/qC9DaT1K8G