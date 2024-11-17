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UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 不明飛行物被射穿後仍毫髮無傷。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國論壇Reddit曝光的一段影片顯示，阿富汗一座軍事基地上空出現數個不明飛行物（UFO，又稱幽浮），被飛彈擊中後竟毫髮無傷地停在原地，引發網友熱議。

根據《每日郵報》，影片開頭鏡頭掃過基地外的平地，隨後放大到遠處的山區，4個懸浮在空中的黑點清晰可見。鏡頭拉近一看，這群UFO底部彷彿有液體不斷滴落，接著一枚短程飛彈從畫面右上方飛入，射穿其中2個物體後噴出大量黑色碎片，但碎片消散後這些UFO仍在原地，似乎未遭受實質損害。

許多網友起初以為這些黑點是訓練目標或信號彈，但影片將近6分鐘處畫面從熱成像切換到正常視角，可見這些物體發出粉色、橘色、黃色及紫色光芒，且彼此之間維持一定距離緩慢移動。

這段影片吸引數百名網友留言討論，不少人稱自己曾目睹類似現象。有網友聲稱，他和一名友人都曾在阿富汗見過這類情景，「不同的是它們一個接一個射向天空」；另一名網友回應，小時候在美國中西部也曾目睹類似現象，描述當時UFO快速升空「就像被倒轉的流星，一眨眼就消失了」。

事實上，這並非阿富汗上空首起UFO目擊事件。要求匿名的退役海軍高級將領表示，他和其他軍人在2000年代初期，曾於阿富汗上空觀察到一個金屬球狀物體，但出於安全協議，無法透露更多細節。

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