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詐千萬助理費！基隆議員張秉鈞判刑1年11月、緩刑5年　上訴遭駁回

▲▼民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲民進黨基隆市議員張秉鈞（中）與其父張錦煌（左）。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

記者劉人豪／台北報導

民進黨基隆市議員張秉鈞及曾任議員的父親張錦煌，涉嫌和母親、人頭助理，聯手詐領助理補助費與春節慰問金共約千萬。基隆地方法院依利用職務機會詐取財物罪，判張錦煌有期徒刑2年；張秉鈞有期徒刑1年11月，又犯政治獻金罪，處有期徒刑4月，均緩刑5年。上訴後，高等法院判決駁回。

基隆地檢署2023年5月間接獲情資後，6月20日持搜索票至張秉鈞服務處、議會辦公室及其與其父母住處、人頭助理吳男住處等處所執行搜索。扣得相關提款卡、印章、帳本等證物，並在張秉鈞房間內扣得政治獻金100萬元。

檢調調查定，張秉鈞及其父張錦煌，張錦煌再夥同妻子共謀，找來長年在地擺攤賣臭豆腐的攤商吳男、陳姓親戚，利用職務之便將吳、陳當人頭，向議會詐領公費助理費及春節慰問金，從2009年至2022年3月間，一共詐領了高達956萬5895元。

而張秉鈞2018年上任後，延續其父母做法，繼續利用這些人頭詐領助理費與春節慰問金，詐得119萬2089元。另外，檢方發現張秉鈞在2023年3月24日登記民進黨基隆市第11屆立法委員初選，未向監察院申報政治獻金專戶就收受政治獻金100萬元。

基隆地院一審時，依共同犯利用職務機會詐取財物罪，共4罪，各處張錦煌有期徒刑1年11月，均褫奪公權4年，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並向公庫支付100萬元；張秉鈞共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年11月，褫奪公權4年，又犯政治獻金罪，處有期徒刑4月，均緩刑5年，向公庫支付80萬元。張錦煌的妻子，則被依與公務員共同詐取財物罪，共4罪，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權4年，應執行有期徒刑1年11月，緩刑5年，向公庫支付60萬元

張秉鈞及張錦煌上訴，請求向公庫支付金額部分予以酌減，高等法院認為一審判決關於2人附條件緩刑宣告，尚屬允洽，張秉鈞及張錦煌上訴無理由判決駁回。可上訴。

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