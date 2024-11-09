付安親班的錢！媽要老師「順便教數學」　網嘆：需要教育的是家長

▲安親班和補習班不太一樣。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「以為你是誰啊？一個月付幾千塊就當自己是太后。」一名網友發文表示，安親班和補習班的費用不同，下課時間也不一樣，但有個家長明明就是付安親班的錢，卻要他們「順便教一下」數學，讓他實在忍不住怒火，與對方大吵一架。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，「我們這裡是補習班加安親班，但媽媽！你付的是安親班的錢，到底憑哪點要求我們加強數學？」他們安親班會輔導學生寫功課到7點半，但補習班的價格，則是一個科目、一個科目算。

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原PO直言，補習班和安親班「下課時間不一樣，價錢也不一樣，什麼叫作順便一下？什麼叫作不用花多少時間？」看到這媽媽的態度，他也非常不滿，就算他是老師，而家長也確實付費了，「但不代表我的薪水全是你出的，要我聽你的話還早啦！以為你是誰啊？一個月付幾千塊就當自己是太后」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「的確很多這種吃相難看的，你要他付費時，又說不用上。純粹就是貪，無止盡的『順便』」、「現代需要教育的反而是家長」、「順便這句話就是在吃豆腐」、「老闆，給我一碗清湯，順便加兩球麵和10塊牛肉就好」、「這種人真的越來越多」、「家長總是將安親班當成補習班」。