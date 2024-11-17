新北知名羊肉爐店「突傳永久歇業」　老顧客鼻酸：每年吃好幾次

▲位於新店北宜路、深受居民喜愛的知名羊肉爐店「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」永久歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

文／CTWANT

許多老店深受當地居民喜愛，擁有不少老顧客。然而位於新店北宜路、深受居民喜愛的知名羊肉爐店「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」，卻在今年立冬突然未開門營業，引發大批老顧客的關注與不捨。

「羴大王」以其獨特的生湯頭涮羊肉聞名，每人僅需550元即可享受羊肉片、羊大骨、青菜及多種火鍋配料吃到飽。Google Maps評價高達4.9分，不少顧客留言表示，「飲品的部分有紅茶和牛蒡茶，紅茶味道滿古早味的。冰淇淋有8種口味」、「好吃的全羊大餐，青菜新鮮，服務貼心，視覺景觀美，停車還好，但缺點是一號在二樓」、「東西都很不錯，湯頭和肉質以吃到飽而言算中上，各種野生蔬菜反而比肉類更加出色」。

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然而近期有網友於臉書社團「我是新店人」發問，「打擾各位鄉親小弟想知道，這間羴大王羊肉爐收了，會不會再營業！新北市新店區北宜路一段188號旁邊」，消息隨即引發網友熱烈討論。

不少網友紛紛留言表示，「不知道租出去了沒、出租廣告放好幾個月了」、「2個月前，經過有看到拉紅色布條」、「很不錯的一家店，東西品項沒有很多，用餐環境清幽，老闆娘待人親切。最近路過時已停止營業張貼頂讓了」、「唉，今天想和朋友一起進攻羴大王朝聖美食滴，沒成想卻看到頂讓二字，真的很難過」、「據說結束營業了，不知真的假的？希望可以再開…每年都來報到好幾次」。

事實上，店家早在今年三月便曾於臉書發文尋找接手者，表示「設備一應俱全，可立即營業」，當時便讓忠實粉絲感到不安。如今Google Maps上也顯示永久歇業，讓老顧客相當不捨。

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