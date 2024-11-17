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開賣2周就完售！漢堡王「捲捲德腸堡」回來了　3口味一次吃

▲▼漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」去年2周即賣光的「捲捲德腸烤牛堡」又回來了，這次強勢推出一系列捲捲德腸堡，除了有原汁原味的捲捲德腸堡之外，還有分別搭配牛肉、雞肉的組合，11月19日起正式開賣。

▲▼漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

▲德式香腸圍成一層層圓圈狀夾進漢堡當中。

漢堡王2023年曾推出「捲捲德腸烤牛堡」，開賣2周就完售，深受漢堡控喜愛，今年回歸再加碼推出一系列捲捲德腸堡，把彈牙多汁的煙燻德式香腸圍成一層層圓圈狀放進漢堡當中，有「捲捲德腸堡（售價109元）」，以及分別搭配370度火烤純牛肉、酥炸雞肉的「捲捲德腸烤牛堡（售價129元）」、「捲捲德腸脆雞堡（售價119元）」，並淋上特製烤肉醬，風味更加濃郁，11月19日起至2025年1月13日限時開賣，數量有限、售完為止，提醒機場店無捲捲德腸烤牛堡。

▲▼摩斯漢堡11月新品 。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡11月推出3款新品。

另，摩斯漢堡11月也推出3款新品，有「牛肝蕈火雞堡」，嚴選美國進口鮮嫩火雞胸肉，淋上由歐洲牛肝蕈搭配牛乳調製，再以香濃奶油爆香洋蔥快炒特製的蕈菇奶油醬，加上起司片、新鮮番茄與爽口青生菜層層堆疊，每一口都能吃到濃濃牛肝蕈香，售價95元。

▲▼摩斯漢堡11月新品 。（圖／業者提供）

▲▼早餐限定吃2款新堡。

▲▼摩斯漢堡11月新品 。（圖／業者提供）

加碼吃2款早餐限定漢堡，「柚香胡麻豬排堡」把酥脆豬排淋上美乃滋、芝麻醬、香桔汁及韓國柚子醬調製成的柚香胡麻醬，再搭配萵苣及牛番茄等料，售價70元；「松露歐姆蛋福堡」則採用可愛的貝殼造型刈包夾入軟嫩歐姆蛋、番茄片、爽口生菜，再加入特調義大利松露起司醬增添風味層次，售價75元，即日起於全門市上市，售完為止。

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