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摩斯「3款期間限定漢堡」新上市！加碼喝黑芝麻系列飲品

▲▼摩斯漢堡11月新品 。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出3款全新期間限定漢堡 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有新漢堡可以吃！日本連鎖速食品牌「摩斯漢堡」推出全新3款期間限定漢堡，有蕈菇奶油醬搭配火雞胸肉的組合，以及早餐限定柚香胡麻豬排堡、松露歐姆蛋福堡，即日起於全門市開賣；加碼喝黑芝麻系列飲品，預計11月18日上市。

摩斯漢堡3款新品來了，首推「牛肝蕈火雞堡」，嚴選美國進口鮮嫩火雞胸肉，淋上由歐洲牛肝蕈搭配牛乳調製，再以香濃奶油爆香洋蔥快炒特製的蕈菇奶油醬，加上起司片、新鮮番茄與爽口青生菜層層堆疊，每一口都能吃到濃濃牛肝蕈香，售價95元。

▲▼摩斯漢堡11月新品 。（圖／業者提供）

▲▼早餐限定推出「柚香胡麻豬排堡」、「松露歐姆蛋福堡」。

▲▼摩斯漢堡11月新品 。（圖／業者提供）

還有2款早餐限定漢堡，「柚香胡麻豬排堡」把酥脆豬排淋上美乃滋、芝麻醬、香桔汁及韓國柚子醬調製成的柚香胡麻醬，再搭配萵苣及牛番茄等料，售價70元；「松露歐姆蛋福堡」則採用可愛的貝殼造型刈包夾入軟嫩歐姆蛋、番茄片、爽口生菜，再加入特調義大利松露起司醬增添風味層次，售價75元，即日起於全門市都能吃到，售完為止。

▲▼摩斯漢堡芝麻系列飲品。（圖／業者提供）

▲黑芝麻系列飲品11月18日上市。

加碼喝全新黑芝麻系列飲品，有「黑芝麻拿鐵咖啡」，選用全新升級特選咖啡豆，搭配新鮮牛乳、黑芝麻醬，口感濃郁又細膩，售價80元；「黑芝麻奶茶」則以經典摩斯奶茶為基底，加入純正黑芝麻醬提升風味，香氣十足，售價70元。

▲▼拿坡里披薩攜手台灣在地小農推出全新「Do You旺蜜」披薩。（圖／業者提供）

▲拿坡里攜手台灣在地小農推出全新「Do You旺蜜」披薩。

另，拿坡里近日也找來「雲林良品與品味南投」合作推出「Do You旺蜜披薩」，在披薩中放進雲林鳳梨搭配南投蜂蜜，還吃得到臘腸、燻雞等配料，打造甜蜜中帶有鹹香的全新滋味，即日起至12月16日於全台134家拿坡里披薩·炸雞門市販售，還可享內用或外帶大披薩259元、小披薩159元嚐鮮優惠，現省110元。

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