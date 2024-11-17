黃國昌挺選罷法連署加嚴　綠委：接下來的他「比藍還藍」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌挺選罷法連署加嚴　洪申翰：接下來的他「比藍還藍」

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛 ）

記者皮心瑀／台北報導

面對《選罷法》修法，過去反對修法連署人交出身分證正反面影本的民眾黨團總召黃國昌，如今稱「時空背景不同」、「連署的階段應該要加嚴」。對此，民進黨立委洪申翰說，接下來的黃國昌，不會只是「傅隨組織」了，他會「比藍還藍」。

洪申翰分析，更早之前的黃國昌，靠著台灣社會對於第三勢力跟小黨的期待，到處咆哮。而去年加入民眾黨的黃國昌，靠的是柯文哲表面上不藍不綠的能量，在延續政治生命，但黨主席柯文哲經過這幾個月弊案被一一揭發，幾乎已經要被丟包了，所以，接下來的黃國昌，他能靠的，就剩國民黨了。

洪申翰認為，黃國昌要的是柯粉，不是柯文哲，鞏固死忠柯粉靠話術就好，對他一點都不難。所以接下來，他就是會全面地討好國民黨。國民黨區域立委怕罷免，他就會站出來，完全不扭捏地背棄自己過去說過的理念，幫忙掃蕩公民罷免權。只要有國民黨可以靠，他就不只是第三小黨的總召了，而像是國會席次過半政黨的參謀官，指揮這個雖壞但蠢的國會第一大黨。而這個對國民黨的依賴關係，也不會只有在國會，更會在2026年的縣市長選舉中，尤其當國民黨也釋出藍白合的選局訊號後。

洪申翰批評，黃國昌什麼都可以拋棄的，從自己的選區、時代力量、公民社會、各種進步理念，甚至到眼前的柯文哲，沒有什麼是他不能丟包跟轉彎的，唯一不會變的，就是他永遠只為了自己的野心和權力。

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