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彰化婦肉身護女遭「亂刀砍死」　前夫偷車逃到五金行竟想再買刀

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供）

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供，下同）

記者張靖榕／綜合報導

彰化縣二林鎮61歲李姓男子今天傍晚將50歲蔡姓前妻亂刀砍殺後，疑竊取路停未熄火的小貨車逃逸；50歲蔡姓前妻最終因失血過多送醫不治。李男一路逃到埤頭鄉某五金行，竟還想再買刀具，卻也因此遭警方鎖定逮捕。警方對李男展開漏夜偵訊。

警消於16日下午5時許獲報，二林鎮光復路一間民宅有男女發生爭吵，女子被殺傷，有生命危險，需立即出動救護車一輛。

二林中科分隊火速趕往現場，發現蔡女已因身體有刀傷、失血過多失去生命徵象，雖立即給予CPR及AED等急救處置，送往二林基督教醫院，急救後仍不治。

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供）

《中國時報》報導，酗酒的李男當天下午到蔡家時渾身酒氣，因遇到蔡女與另一名前夫生的26歲女兒，發生爭執後持1尺2的西瓜刀要攻擊她，此時蔡婦以肉身保護女兒遭亂刀砍傷，右手甚至傷口見骨。李男逃到埤頭鄉某五金行想再買刀具時，被警方根據路口監視器掌握李男行蹤，迅速將人逮捕帶回。

《東森新媒體ETtoday》此前報導，案件發生後，鄰居飽受驚嚇，議論紛紛，並表示兇嫌經常喝酒，酒後就找蔡女吵架，讓蔡女得申請保護令，今天早上兇嫌疑似與蔡女另位前夫的女兒發生衝突，下午再到蔡女家吵架時，又看到死者的女兒，作勢要砍人。蔡女疑似為保護女兒情急之下，用身體擋刀，遭亂刀砍死。

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