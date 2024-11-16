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婦護女兒用肉身擋！慘遭亂刀砍死　鄰居不捨揭前夫暴行

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供）

▲埤頭鄉警方逮捕殺害前妻的李男。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮1名61歲李姓男子，今天傍晚持西瓜刀將50歲蔡姓前妻，亂刀砍死後，偷開貨車逃逸到埤頭鄉遭到逮捕，警方正漏夜警詢中，據鄰居指出，蔡女相當孝順，與李離婚後帶著9歲兒子幫忙賣菜、並照顧中風的老母親，今天早上李男與蔡女前任丈夫生的26歲女兒(已結婚)發生爭吵，下午持刀要殺其女兒時，用身體擋刀濺血倒臥血泊身亡。

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供）

▲彰化二林民宅發生兇殺案警方在現場勘驗。（圖／民眾提供）

警消於今日下午5點據報二林鎮光復路一間民宅有男女發生爭吵，女子被殺傷，有生命危險，二林中科分隊火速趕往現場，發現蔡女已因身體有刀傷、失血過多已經失去生命徵象，立即給予CPR及AED等急救處置，送往二林基督教醫院，急救後仍不治。

案件發生後，鄰居飽受到驚嚇，議論紛紛，鄰居表示，兇嫌經常喝酒，酒後就找死者蔡女吵架，也因為常常被騷擾而申請保護令，今天早上疑似與前夫女兒發生口角衝突，下午再次到蔡女家吵架，現場看到死者的女兒，兇嫌要打死者的女兒，在保護女兒情況下，遭亂刀砍死。

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供）

▲警方圍起封鎖線。（圖／民眾提供）

蔡女與李男離婚後，帶著9歲兒子居住，蔡女與李男務農，蔡女還會到四處批發賣菜，兄弟付錢請她照顧臥床行動不便的老母親，讓她能賺取更多錢養家，李男今年還曾因酒駕犁田，遭警方開罰送辦。

事件發生後，社會處派社工晚間到死者住處探視關懷，蔡女與9歲兒已列中低收入戶，每月均有兒少補貼，如今蔡女已遭遇不測，留下稚兒及老母，已知有其他親人住在附近，是否安置仍待觀察，針對此案將持續關懷。

警方將李男火速帶回，正漏夜進行警詢，而蔡女遺體則送彰化殯儀館，有待檢方進一步相驗釐清死因。

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供）

▲蔡女倒臥血泊中送醫不治。（圖／民眾提供）

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