屏鵝公路、阿里山公路奪國際景觀大獎　空拍照一覽美景

▲屏鵝公路為天際無限、綠意相隨的示範道路。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年國際景觀建築師協會非洲、亞太暨中東區景觀大賞（IFLA LA AAPME Awards 2024）頒獎典禮昨在新加坡登場，交通部公路局以「屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」及「森森不息－以三生構築阿里山公路」，榮獲自然災害與極端氣候類佳作肯定。

公路局指出，屏鵝公路涵蓋台1線及台26線，沿途環山繞海、風景秀麗，因沿線行道樹常需遷就纜線高度而修剪，致樹形不佳，當風災來襲時也常有電網路斷線導致供電問題。

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▲阿里山公路台18線85k隙地。（圖／公路局提供）

為提升電力電信穩定及道路景觀美質，公路局2022年啟動屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫，完成纜線下地及景觀優化工作，打造出天際無限、綠意相隨的示範道路，也是通往恆春半島極具代表性的景觀公路。

另外，台18線78k至85k路段位於嘉義縣阿里山國家風景區，富有闊葉林、霧林帶優美林相，及世代守候土地的鄒族居民，是條兼具生態、景觀、人文的景觀公路。

公路局指出，該路段以尊重生物、生態、生命的「森森不息－以三生構築阿里山公路」為構想，推動公路與自然環境間的生態共融，藉隙地整理、模擬種子發芽環境、野地山採、綠資材利用、改良儲水型集水箱涵、種植蜜源植物吸引蝴蝶昆蟲、營造螢火蟲微棲息等方式，創造生態友善空間。

▲公路局南分局副分局長王慶雄（左二）代表領獎。（圖／公路局提供）