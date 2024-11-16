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嘉義大林聖賢宮「宗教之美」繪畫比賽　發揚忠義精神

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君傳承善舉理念，舉辦冬令救濟及繪畫比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君傳承善舉理念，舉辦冬令救濟及繪畫比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大林鎮聖賢宮關聖帝君，持續關懷社會上需要幫忙民眾，藉歲末舉辦冬令救濟；同時推廣地方藝文，舉行兒童繪畫比賽，有超過四百多位國中小學生熱烈參與，現場還有公益健檢。聖賢宮創辦人徐双惠強調，秉持關聖帝君理念，讓善的循環綿延不斷傳承下去。

大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰、縣議員江志明、劉雅文及縣消防局長蔡建安、副局長沈廷衡，聖賢宮建廟總主委呂武錦、慈善會會長劉弘勝、忠義會總指揮游麗村等，各界社會賢達也出席共襄盛舉。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮繪畫比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義大林聖賢宮宗教之美繪畫比賽，嘉義縣過溝國小學生蔡佳彤(圖右)、郭品萱則分獲低年級及高年級組第一名，賽 。（圖／記者翁伊森攝）

頒獎表揚繪畫比賽優勝選手，來自嘉義縣大林鎮、布袋鎮、民雄鄉、水上鄉等各國中小學學生，參賽作品高達四百多幅，由新港國小校長顏金郎擔任評審召集人，經過謹慎仔細評鑑，選出各組優秀作品，除了頒發獎狀還有獎金，嘉義縣過溝國小學生蔡佳彤、郭品萱則分獲低年級及高年級組第一名，大同國小王昱昇獲中年級第一名，國中組則由協同中學吳禹澄獲國中組第一。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮繪畫比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義大林聖賢宮繪畫比賽 ，小小畫家們畫出對關帝爺君的敬仰。（圖／記者翁伊森攝）

繪畫評審對於聖賢宮以繪畫比賽方式徵畫，讓學童可以有機會展現藝文才能相當肯定，而低年級主題為拜拜，考量到孩子矮小身軀進廟宇都會先看到門神，拜拜完離開廟宇後孩子有安全感也更有自信，所以以對神明的仰望為出發點。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君傳承善舉理念，舉辦冬令救濟及繪畫比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲現場小朋友很開心的與自己畫作合照。（圖／記者翁伊森攝）

中年級則注重二度進入三度空間的畫工呈現，藉由畫筆順暢線條以及多樣色彩來畫出神明神韻，以及神將神威保護信眾，高年級及國中組則以畫關帝聖君當主題，國中生構圖及用色大膽且一致，國小高年級生則畫出繞境畫面，包含神轎中關帝生軍的神像都透過畫筆細膩呈現。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君傳承善舉理念，舉辦冬令救濟及繪畫比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

現場除了發放救濟物資，由志工們將一袋袋生活物資，交給社會許多困苦民眾，他們感謝聖賢宮的義舉，在生活條件不佳的情況下，協助度過寒冬。還有聖賢宮信徒成立的關刀團，在台上舞起沈重關公刀，身手矯捷虎虎生風，搏得滿堂采，

▲▼ 嘉義大林聖賢宮繪畫比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義大林聖賢信徒成立的關刀團 。（圖／記者翁伊森翻攝）

聖賢宮還邀請中華武藝國際交流發展總會理事長林武旻，他是祖傳第六代多次應邀到世界各國傳揚國粹，有感於聖賢宮徐創辦人善舉，帶領總會精英團隊黃世標、林晉煜、姬曉彤等20位義整老師共襄盛舉。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君傳承善舉理念，舉辦冬令救濟及繪畫比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

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