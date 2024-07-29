小三、渣男注意！今關聖帝君誕辰　民俗專家警告：拜了反變衰

▲今天7月29日為農曆6月24日，正是「關聖帝君」關羽的聖誕。（圖／楊登嵙提供）



記者游瓊華／台中報導

今天是關聖帝君誕辰，許多信徒在廟裡祭拜祈求財、求智慧。但民俗專家楊登嵙提醒，如果當人家小三、渣男等，最好不要拜關公，否則不只無法獲得庇佑，還自投羅網，會受到懲罰，結果諸事不順反而衰事連連。另外，提醒拜關公神像分文武，拜對大加分，拜錯可能會虧本。

楊登嵙指出，今天7月29日為農曆6月24日，正是「關聖帝君」關羽的聖誕，關公神像有文、武、封官端坐三大類，求智慧、求財、求升官各有不同。以文關公來說，手拿「春秋」書卷，書本有開和闔兩種，文職工作、文官、學生都適合拜，但若是手中拿的是「開本」的關公像，「開本」台語諧音近似「虧本」，生意人就不要拜這種神像。

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若是武關公，則其手中拿青龍偃月刀，適合做生意的人拜拜，但關公的刀刃最好向內。「武關公」神像還有一種是騎赤兔馬的，通常從事運輸業的貨運、航空、計程車業，還有在外忙奔忙的業務、保險仲介等行業都很適合來拜，可以獲得關聖帝君的庇佑出入順利平安，業績暢旺。

楊登嵙指出，封官後端坐、手拂鬚或持笏板的關公神像，這類關公神像在宮廟最常見，不管文職、讀書人或軍警、生意人都可以拜；但也提醒，關公性格忠貞、忌惡如仇，不喜人介入他人感情，像是腳踏多條船、一般人所說的渣男、小三、第三者等等，都不適合祭拜，否則恐觸怒關公遭懲罰；另想要中大獎、發橫財、求偏財運者也都不宜拜關公。

