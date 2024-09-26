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2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽　主題「祈廟之旅」即起收件

▲2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽

▲2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽，即起收件。（圖／壽山巖觀音寺提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市龜山區的壽山巖觀音寺，舉辦2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽，今年邁入第八屆，比賽主題為「祈廟之旅」，鼓勵小朋友們天馬行空思考，以參加壽山巖觀音寺的各式慶典、繞境活動進行發想，用畫筆描繪在廟裡所展開的奇妙之旅，不限媒材創作！

▲2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽

壽山巖觀音寺25日表示，今年不僅設有「三連霸」獎項，更新增了「四連霸」獎項，要號召繪畫好手們來挑戰自我極限，即日起開始收件，直到10/21為止，預計在11/17星期日舉辦熱鬧的頒獎典禮，廟方歡迎全國各地的孩子們踴躍來參賽，挑戰拿好禮！

今年繪畫比賽頒獎典禮，邀請MOMO家族在現場帶動跳，以及親子DIY活動可體驗，更特別請來AI機器人「小桃」為大家導覽，認識不一樣的壽山巖，加上海綿寶寶的拍照牆，希望讓每位得獎的小朋友都能留下美好的回憶，享受榮耀的一刻！

屆時評選將分為幼兒園組、國小低年級組、國小中年級組和國小高年級組，並從中選出金牌、銀牌、銅牌和優選獎，給予這480位優秀小畫家，頒發600到2000元不等的圖書禮券與客製化好禮。另外，當天也將揭曉是否有「三連霸」與「四連霸」金牌得主誕生，期拭目以待。

龜山區壽山巖觀音寺，自清朝乾隆七年建廟以來，主神觀世音菩薩庇佑在地，已有280年以上的歷史。廟方期藉由繪畫比賽，讓下一代能認識廟宇的故事，鼓勵小朋友們以自己的想法，拿起畫筆，描繪出心目中的廟宇故事，期盼藉由大家的精彩作品，讓壽山巖觀音寺的故事被更多人知道

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