全台室內最高「24公尺聖誕樹」點燈　北車展出到明年1／7

▲台鐵公司今年在台北車站大廳打造將近24公尺的聖誕樹，打破紀錄。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

聖誕節將至，台鐵公司今年在台北車站大廳打造將近24公尺的聖誕樹，打破台灣室內聖誕樹最高紀錄，即日起至明年1月7日展示，台鐵公司號召民眾一起到台北車站參觀拍照、打卡留念，感受濃濃的聖誕氣氛。

台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station及微風慈善基金會舉辦「點亮心願–STARRY NIGHT夢想之夜」公益點燈活動，昨晚在台北車站大廳舉行點燈儀式，台鐵熊（鐵魯）、微風熊（Kazemon）等吉祥物參與互動，氣氛熱鬧。

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▲2024巴黎奧運金牌得主拳擊國手林郁婷出席點燈儀式。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，今年儀式邀請澳洲辦事處大使Robert Fergusson及處長Juna Ferrett、2024巴黎奧運金牌得主拳擊國手林郁婷及羽球國手李洋擔任圓夢大使，實現偏鄉或弱勢孩童的心願，獲得想要的耶誕禮物。

今年北車大廳聖誕樹高度近24公尺，再次打破台灣室內聖誕樹最高紀錄，台鐵公司指出，樹旁設有弱勢孩童的心願牆，還有小朋友最喜歡的火車頭，邀集大家化身耶誕天使實現孩童心願，用愛心為孩童們的未來撒下希望的種子。

▲2024巴黎奧運金牌得主、羽球國手李洋出席點燈儀式，並擔任圓夢大使。（圖／台鐵公司提供）