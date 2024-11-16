　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澄清湖高球場熄燈！會員怨太突然　市府揭始末…將變身滯洪公園

▲▼高雄高爾夫俱樂部。（圖／翻攝高雄高爾夫俱樂部官網）

▲高雄高爾夫俱樂部將於11月24日熄燈，63年歷史將劃上句點。（圖／翻攝高雄高爾夫俱樂部官網）

記者許宥孺／高雄報導

位在澄清湖旁的高雄高爾夫俱樂部，昨(15日)無預警宣布熄燈，俱樂部會員和員工指控，業者隱瞞和市府的租約糾紛，會員直到看到報導才發現被蒙在鼓裡，並控訴市府調高租金讓俱樂部吃不消，高價值土地竟要轉作大公園。對此，工務局表示，市府就水保、公益等問題與業者協商，但俱樂部皆不配合，將追討占用期間1.1億餘元補償金，此外，業者違法在飲用水保護區噴灑毒農藥，也危害市民飲水安全，未來轉作公園則可提升鳥松、鳳山、三民防洪功能。

澄清湖高爾夫球場位於飲用水保護區，業者向市府承租土地期間享有6折租金優惠，租約明訂嚴禁使用農藥，且須落實空間開放、推廣公益、學生教學、市民打球優惠條款，但業者卻未落實契約，昨日無預警宣布，24日將結束營業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄高爾夫球場,高雄高爾夫球俱樂部。（圖／民眾提供）

▲高雄高爾夫球場。（圖／民眾提供）

由於俱樂部隱瞞與市府的租約爭議，會員直到看見工務局發出的公文以及媒體報導，才驚覺俱樂部在去年7月早已租約到期，但期間俱樂部只是請律師寫訴願書，並沒有誠實公告會員，甚至也沒有跟市府見面溝通，後來再傳出看到11月30日市府要進行點交公文，才知道事態嚴重，目前會員、員工已組成自救會要捍衛自身權益。

而會員也控訴，租約到期後，市府將租金大幅調漲，從6000萬變9000萬，讓俱樂部吃不消，質疑市府為什麼要放棄這塊高租金的土地，要轉作一塊可能成為負資產的公園。

▲▼市府在高球場查獲大批農藥 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼市府在高球場查獲大批農藥 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼市府在高球場查獲大批農藥 。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局表示，基於維護市民利益，2023年6月30日租約到期後，市府就水保、公益等履約問題多次與業者協商，但俱樂部皆不願配合，因此函文要求俱樂部在2024年8月30日前返還土地，並將追收占用期間使用補償金。估算2023年7月1日至2024年9月30日占用期間，業主應繳交占用補償1億1223萬6781元。

市府表示，業者違反契約多項規定，其中違法使用農藥、除草劑並違反水保法等，情節嚴重。今年8月9日在現場查獲農藥及除草劑共24種495罐(包)，包含禁用農藥陶斯松(俗稱毒絲本)。陶斯松為殺蟲劑，皮膚接觸有毒、長期或重複暴露會對器官造成傷害，毒性強大並有長期持續影響。

市府指出，這24種查獲品項，其中22種屬於非核准使用草皮用藥，且皆不可用於飲用水保護區。市府也從農藥商出貨單查出，在2022至2024年出貨單，球場至少進貨農藥959瓶(包)，顯示球場農藥使用量大，且連續3年購買使用。

▲市府查獲業者使用禁用農藥陶斯松(俗稱毒斯本)，長期或重複暴露會對器官造成傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市府查獲業者使用禁用農藥陶斯松(俗稱毒斯本)，長期或重複暴露會對器官造成傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府表示，查扣到的農藥多數外觀明顯標示，「本劑對水生生物有毒性，勿使用於自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區」，顯示業者明知有危害仍購置使用該農藥。此外，市府在 8月13至27日取樣發現球場10號水池 在雨天有溢流至地下涵洞通往澄清湖情形，且池水、草皮、土壤等，分別驗出加保扶、賽扶寧、嘉磷賽、鋅錳乃浦等殘留。

今年10月22日，市府又於球場9號、10號水池驗出加保扶、亞托敏，草皮也驗出有陶斯松及亞托敏。市府怒指，業者長期在飲用水保護區噴灑農藥，危害市民飲水安全。

▲球場10號水池驗出農藥亞托敏。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲球場10號水池驗出農藥亞托敏。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲工務局、環保局聯合稽查取水樣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲工務局、環保局聯合稽查取水樣。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局表示，針對業者違反農藥管理法、高雄市除草劑管理自治條例、飲用水管理條例，以及違反水土保持法等行為，市府通知俱樂部配合調查，業者皆拒到案說明，市府已依法令予以裁罰，3張罰單共計130萬餘元。

工務局說，球場目前滯洪狀況不佳，如果在球場內設置滯洪設施，估計滯洪量達53萬公噸，將大幅提升鳥松區本館及大昌路、鳳山區澄清路、赤山地區，和三民區本和里周邊的防洪能力。市府基於社會公益及防洪必要性，收回球場轉型開闢為兼具休憩、防洪功能公園，未來結合雙湖公園及澄清湖風景區，打造384公頃澄清湖大公園，開放市民使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝
搶厚紙板！　台中火車站3街友打起來了
日本要讓大巨蛋變「圖書館」！　張育成回嗆了
慎入！剝開橘子驚見「小蟲在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道
快訊／台日大戰！　中華隊先發打線出爐
快訊／萬宜登今年風王！　下周一、二最靠近
陳建州看球賽「路人背後嗆4字」酸爆！　釣出大牙回應
58歲前拳王泰森輸了！　不敵27歲網紅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麻豆連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝

屏鵝公路、阿里山公路奪國際景觀大獎　空拍照一覽美景

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

43K女友「一聽買0050、0056」　隔天氣分手！全場懂：分開也好

斥資9.7億！嘉義台18線軍輝橋改建完工　11／17正式開放通車

台南連2起地震「無關0403」　氣象署：中南部地震較去年多

慎入！他剝開橘子驚見「蛆在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道

澄清湖高球場熄燈！會員怨太突然　市府揭始末…將變身滯洪公園

一路資優生！頂大一類妹「決定躺平」感嘆：大環境重理輕文

台中7歲男童玩公園溜滑梯撞破頭　市府：加強遊具防護

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

麻豆連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝

屏鵝公路、阿里山公路奪國際景觀大獎　空拍照一覽美景

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

43K女友「一聽買0050、0056」　隔天氣分手！全場懂：分開也好

斥資9.7億！嘉義台18線軍輝橋改建完工　11／17正式開放通車

台南連2起地震「無關0403」　氣象署：中南部地震較去年多

慎入！他剝開橘子驚見「蛆在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道

澄清湖高球場熄燈！會員怨太突然　市府揭始末…將變身滯洪公園

一路資優生！頂大一類妹「決定躺平」感嘆：大環境重理輕文

台中7歲男童玩公園溜滑梯撞破頭　市府：加強遊具防護

蔡其昌曝中華隊秘密武器　有望一起前進東京：謝謝廠商贊助！

新華社旗下記者被打　5名包商被行政拘留並免職

政策有效！中國房價跌幅縮小　一線城市中古屋13個月來首轉漲

《原少A2》畢業旅行即將展開　終於見到家人都哭了

麻豆連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝

看學弟兩戰表現很感動　郭俊麟期待對決前隊友源田壯亮

搶厚紙板！台中火車站3街友揮酒瓶、亮刀威脅　兇狠畫面曝

家樂福推期間限定「熱紅酒美式」！麝香葡萄蛋糕、蘋果披薩開賣

現代「全新氫燃料電池休旅車」概念亮相！預計2025上半年量產上市

專訪／想打造社群平台烏托邦　Dotarazzi創辦人：像做大型社會實驗

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

強颱萬宜達巔峰「挑戰今年風王」　狂甩雨彈連4天

老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」

天兔在門口「5縣市炸大豪雨」　可能還沒登陸就消散

快訊／天兔沒登陸掛掉　氣象署11:30解除海陸颱風警報

屏東1地區放颱風假！全台停班課一覽

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

更多熱門

相關新聞

即／高雄透天厝起火！鄰居嚇壞抱母大哭

即／高雄透天厝起火！鄰居嚇壞抱母大哭

高雄市三民區今(16日)下午發生一起火警，一棟透天厝1樓突然起火，屋內客廳燒出一片橘色火光。消防隊派遣人車前往救援，所幸沒有人員受傷，火勢也順利撲滅。

即／高雄輕軌站旁民宅火警！站間改公車接駁

即／高雄輕軌站旁民宅火警！站間改公車接駁

議員辦高雄市長民調　他「會跳16蹲」獲4成支持

議員辦高雄市長民調　他「會跳16蹲」獲4成支持

前替友出頭打死人！黑幫新生代逃10年遭逮

前替友出頭打死人！黑幫新生代逃10年遭逮

台鐵南迴線陸續恢復行駛　台20線便道估10時搶通

台鐵南迴線陸續恢復行駛　台20線便道估10時搶通

關鍵字：

高雄澄清湖高爾夫球場工務局農藥滯洪池公園

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

輕生前看完《影后》釣出謝盈萱超暖回應

快訊／畢書盡現身護妻　痛斥「錯付8年真心」：我要保護家庭

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

IG只排第3！台人最愛社群平台是「它」

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面