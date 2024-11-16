澄清湖高球場熄燈！會員怨太突然　市府揭始末…將變身滯洪公園

▲高雄高爾夫俱樂部將於11月24日熄燈，63年歷史將劃上句點。（圖／翻攝高雄高爾夫俱樂部官網）

記者許宥孺／高雄報導

位在澄清湖旁的高雄高爾夫俱樂部，昨(15日)無預警宣布熄燈，俱樂部會員和員工指控，業者隱瞞和市府的租約糾紛，會員直到看到報導才發現被蒙在鼓裡，並控訴市府調高租金讓俱樂部吃不消，高價值土地竟要轉作大公園。對此，工務局表示，市府就水保、公益等問題與業者協商，但俱樂部皆不配合，將追討占用期間1.1億餘元補償金，此外，業者違法在飲用水保護區噴灑毒農藥，也危害市民飲水安全，未來轉作公園則可提升鳥松、鳳山、三民防洪功能。

澄清湖高爾夫球場位於飲用水保護區，業者向市府承租土地期間享有6折租金優惠，租約明訂嚴禁使用農藥，且須落實空間開放、推廣公益、學生教學、市民打球優惠條款，但業者卻未落實契約，昨日無預警宣布，24日將結束營業。

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▲高雄高爾夫球場。（圖／民眾提供）

由於俱樂部隱瞞與市府的租約爭議，會員直到看見工務局發出的公文以及媒體報導，才驚覺俱樂部在去年7月早已租約到期，但期間俱樂部只是請律師寫訴願書，並沒有誠實公告會員，甚至也沒有跟市府見面溝通，後來再傳出看到11月30日市府要進行點交公文，才知道事態嚴重，目前會員、員工已組成自救會要捍衛自身權益。

而會員也控訴，租約到期後，市府將租金大幅調漲，從6000萬變9000萬，讓俱樂部吃不消，質疑市府為什麼要放棄這塊高租金的土地，要轉作一塊可能成為負資產的公園。

▲▼市府在高球場查獲大批農藥 。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局表示，基於維護市民利益，2023年6月30日租約到期後，市府就水保、公益等履約問題多次與業者協商，但俱樂部皆不願配合，因此函文要求俱樂部在2024年8月30日前返還土地，並將追收占用期間使用補償金。估算2023年7月1日至2024年9月30日占用期間，業主應繳交占用補償1億1223萬6781元。

市府表示，業者違反契約多項規定，其中違法使用農藥、除草劑並違反水保法等，情節嚴重。今年8月9日在現場查獲農藥及除草劑共24種495罐(包)，包含禁用農藥陶斯松(俗稱毒絲本)。陶斯松為殺蟲劑，皮膚接觸有毒、長期或重複暴露會對器官造成傷害，毒性強大並有長期持續影響。

市府指出，這24種查獲品項，其中22種屬於非核准使用草皮用藥，且皆不可用於飲用水保護區。市府也從農藥商出貨單查出，在2022至2024年出貨單，球場至少進貨農藥959瓶(包)，顯示球場農藥使用量大，且連續3年購買使用。

▲市府查獲業者使用禁用農藥陶斯松(俗稱毒斯本)，長期或重複暴露會對器官造成傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府表示，查扣到的農藥多數外觀明顯標示，「本劑對水生生物有毒性，勿使用於自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區」，顯示業者明知有危害仍購置使用該農藥。此外，市府在 8月13至27日取樣發現球場10號水池 在雨天有溢流至地下涵洞通往澄清湖情形，且池水、草皮、土壤等，分別驗出加保扶、賽扶寧、嘉磷賽、鋅錳乃浦等殘留。

今年10月22日，市府又於球場9號、10號水池驗出加保扶、亞托敏，草皮也驗出有陶斯松及亞托敏。市府怒指，業者長期在飲用水保護區噴灑農藥，危害市民飲水安全。

▲球場10號水池驗出農藥亞托敏。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲工務局、環保局聯合稽查取水樣。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局表示，針對業者違反農藥管理法、高雄市除草劑管理自治條例、飲用水管理條例，以及違反水土保持法等行為，市府通知俱樂部配合調查，業者皆拒到案說明，市府已依法令予以裁罰，3張罰單共計130萬餘元。

工務局說，球場目前滯洪狀況不佳，如果在球場內設置滯洪設施，估計滯洪量達53萬公噸，將大幅提升鳥松區本館及大昌路、鳳山區澄清路、赤山地區，和三民區本和里周邊的防洪能力。市府基於社會公益及防洪必要性，收回球場轉型開闢為兼具休憩、防洪功能公園，未來結合雙湖公園及澄清湖風景區，打造384公頃澄清湖大公園，開放市民使用。