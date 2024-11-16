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爭取中央6千萬！花蓮全面提升中南區3條主要縣道交通品質

▲▼縣長徐榛蔚關注鄉親交通權益，與立委傅崐萁一同向中央爭取經費改善道路品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚關注鄉親交通權益，與立委傅崐萁一同向中央爭取經費改善道路品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府建設處與立法委員傅崐萁積極爭取「提升道路品質計畫（公路系統）」，爭取改善花73-1線、花75線及花83線等多段道路品質，獲交通部公路局核准補助6000萬，全面提升花蓮中南區的生活與運輸品質，改善地方交通為鄉親造福。

花73-1線，全長約4.2公里，起點於卓富大橋南側，終點則位於長富大橋東側，道路行經原住民部落等文化特色鮮明之地區，再加上優美的風景自然也吸引了不少遊客與自行車騎士選擇行經此路線，因此是許多自行車愛好者的必經之路，然因路面老舊，造成路面破損嚴重，故進行道路改善，以提升駕駛與行人之通行安全。

本次花73-1線改善工程，藉由路面平整度改善，提升周邊居民村里之生活品質，增進公共建設之健全。更新及增設轉彎路口之反光鏡，以減少視線死角且較利於車輛轉彎通行。預計採用透水性較佳的鋼管式護欄，提高排水效率，最大程度減少道路景觀破壞，另外在經過新良國小路段新設周邊人行道，以增加低齡學童之通行安全，同時規劃在學區周邊新設排水溝，減少雨後積水情形，以人為本為鄉親著想。

花75線，又稱「卓富公路」，全長約21.2公里，於花蓮及台東縣界為終點，筆直的道路串起了明里、學田、古風、崙天、石平等社區，因道路平緩且景色幽美，成為許多環島旅行的必經公路之一，極具觀光效益。但因地處偏鄉道路，導致維護不易，以至於路面有多處標線磨損、路面、導標柱受損等情形發生，

▲▼縣長徐榛蔚關注鄉親交通權益，與立委傅崐萁一同向中央爭取經費改善道路品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花75線改善工程，改善起點為花75線0K+000至8K+000，計畫改善總長度8公里，平均路寬8公尺。規劃將受損路面刨除，重新鋪設AC路面，並將凸起人手孔蓋下地，減少路面與孔蓋間，因高低差所導致的事故。另將於轉彎處設置太陽能板輔2標誌及與加設反光導標以增加夜間駕駛安全，也將更新原有破損里程牌、反光鏡及道路標線，提升道路品質並減少事故發生機率。視現地路況與用路需求進行標線與輔2標誌更新，以減少行車糾紛與事故之發生。

瑞穗鄉花83線連結台9線，起點鄰近「瑞穗鄉黃金湯泉線自行車道」，加上每年七月於富源社區舉辦之「鼓王爭霸戰」，促使許多自行車騎士與遊客慕名而來，為此將配合路側閒置空間，進行自行車休憩點之建置。該區域為農民及部分往來花東的遊客行駛之路線，也因此造成路面標線嚴重磨損、路面破損等情形發生。本路段周圍有許多重要的觀光景點，如:大農大富平地森林園區、富興社區鳳梨公園、拔仔庄常民文化館、富源舊鐵道自行車道等，為重要聯絡道路，並極具觀光與產業效益。

花83線計畫路段為偏鄉路段，將於轉彎處設置太陽能板輔2標誌及與全線護欄加設反光導標，以增加夜間駕駛安全。在地居民反應，前往景點蝴蝶谷之路口，常發生人車爭道問題，本次工程新增慢字警戒標線、道路網狀線及人行道，提升道路品質並減少事故發生機率。將周邊候車亭整理更新，提升在地居民與遊客之使用體驗。透過新設鋼管式護欄，將在客家特色與在地活動等意象加入其中打造在地特色，型塑城鄉人文地景道路。

縣長徐榛蔚長期關注鄉親交通權益與立委傅崐萁一同向中央積極爭取，不斷投注人力與資源改善道路，除了路面品質的提升，縣府也重視強化交通設施完整性以保障行車與行人，讓用路人有更優質的人本友善道路通勤往返。未來也將繼續秉持以民為本的理念，持續推動各項基礎建設，為全體縣民創造一個安全、便捷、宜居的生活環境。

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