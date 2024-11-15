拿坡里「升級版鳳梨披薩」限時開賣！加了蜂蜜、臘腸　

▲拿坡里披薩攜手台灣在地小農推出全新「Do You旺蜜」披薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鳳梨披薩升級了！速食品牌「拿坡里」攜手台灣在地小農推出「Do You旺蜜」聯名披薩，選用雲林產鳳梨結合南投蜂蜜，打造全新鹹甜滋味，即日起限時開賣，還可享嚐鮮優惠價，內用或外帶大、小披薩皆現省110元。

▲「Do You旺蜜披薩」裡頭還吃得到臘腸、燻雞等配料。

拿坡里找來「雲林良品與品味南投」合作推出「Do You旺蜜披薩」，在披薩中放進雲林鳳梨搭配南投蜂蜜，還吃得到臘腸、燻雞等配料，打造甜蜜中帶有鹹香的全新滋味，即日起至12月16日於全台134家拿坡里披薩·炸雞門市販售，還可享內用或外帶大披薩259元、小披薩159元嚐鮮優惠，現省110元。

▲達美樂跨界找來起家雞推出一系列限定聯名。

另，連鎖披薩品牌「達美樂」近日也跨界找來人氣韓式炸雞「起家雞」推出全新聯名，有「頂級洋釀辣雞披薩」，把起家雞的頂級洋釀醬結合青花椒雞，每一口都能吃到花椒香及醇厚洋釀醬滋味，再加入100%莫札瑞拉起司更添絲滑奶香；「韓式年糕披薩」則選用起家雞的Q彈年糕結合香辣年糕醬，再搭配莫札瑞拉起司，口感濃郁、香氣十足。

▲加碼吃3款全新韓式副食點心。

同步推出「韓風半半披薩」，一半是頂級洋釀辣雞、另一半為韓式年糕，2口味一次滿足，還可享限時半價吃優惠。加碼吃3款全新韓式副食點心，包括「頂級洋釀地瓜薯條」、「韓風三角飯糰（照燒／勁辣）及「頂級洋釀起司火腿烤薯泥」，即日起至12月15日限時限量開吃。