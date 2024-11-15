印尼萬隆僑台商教育團拜訪世新大學　為未來教育合作搭建橋樑

▲ 世新大學接待印尼萬隆僑台商教育產業參訪團，為台印教育合作與學生交流奠定良好基礎。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學今（15）日接待由萬隆客屬聯誼會主席徐晉鴻及印尼臺商總會名譽總會長王安左率領的萬隆僑台商教育產業參訪團，進一步推動台灣與印尼的教育合作。此次參訪旨在增進雙方交流，建立未來印尼學生赴台學習的橋樑。參訪團一行11人參觀了世新大學的全媒體大樓及LVS智能攝製基地，並與校方代表與印尼籍學生進行了深入的座談，期待能夠在教育領域開展更多合作。

萬隆僑台商教育產業參訪團於近日抵台，第一站就選擇造訪新聞傳播教育領域龍頭的世新大學，世新大學副教務長陳彥龍及口語傳播暨社群媒體學系助理教授劉文英代表校方熱情接待，特別邀請校內印尼籍學生與來賓分享在世新的學習經驗，包括口傳系碩士班洪芯芯、圖傳系陳珮禎，同鄉人在異地相見，互動溫馨融洽。

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▲ 世新大學LVS智能攝製基地的規模與頂尖設備讓印尼萬隆僑台商教育產業參訪團驚豔不已。

萬隆客屬聯誼會主席徐晉鴻表示，客屬聯誼會在印尼開辦「三語」學校，包括中文、英文以及印尼文，展望未來能有更多印尼學生來台灣學習、深造。萬隆是印尼西爪哇省省會，景色秀麗、四季如春，素有「爪哇的巴黎」之稱，也是印尼的第四大城市, 人口約270萬（2024年），其中華人約20萬左右，自2020年起，每年有大約100位學生赴台升學，而萬隆的華人子弟都開始對台灣留學感興趣，除了因為優良的教學品質，台灣政府和大學提供了很多獎學金，相信未來會有更多的學生來台灣就學。此次造訪世新大學，正是希望能加強雙方在教育領域的合作，為印尼學子搭建進修學習與研究深造的橋樑。

世新大學近年來持續拓展印尼市場，積極推動當地招生並深化合作，透過此次交流，世新將加強與印尼僑台商及教育界的合作關係，推動雙方教育發展。參訪行程中，世新特別安排校園導覽，介紹了全媒體大樓與LVS智能攝製基地，展示最先進的教學設備與產學結合的教育模式。萬隆僑台商教育產業參訪團對於世新大學的專業空間和教學資源印象深刻，期盼未來雙方能攜手推動更多台印教育合作，深化長遠發展。

▲ 世新大學展示全媒體大樓先進的教學設備與產學結合的教育模式，讓印尼萬隆僑台商教育產業參訪團留下深刻印象。