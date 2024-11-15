　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天生大嗓門常被檢舉「噪音」　2男「剪刀v.s鋁棒」雙雙掛彩

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（14日）深夜，發生一起糾紛引發持剪刀傷人案件。據悉，男子在家中聊天、說話較大聲，屢遭鄰居檢舉妨害安寧，男子母親昨夜找鄰居道歉協調，但男子覺得鄰居口氣不佳，有辱罵母親情況，與鄰居發生口角，並從家中拿出短剪刀劃傷鄰居，警方依法將男子帶回偵辦。

▲▼因噪音問題，張男與賴男發生衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲因噪音問題，張男(黑衣)與賴男(粉衣)發生衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北中和大智街巷內的53歲賴姓男子，因天生嗓門較大，與親友聊天時較為大聲，但由於房屋隔音較差，鄰居37歲張姓男子因此困擾，半年來5次向警方檢舉；與賴男同住的賴母，秉持敦親睦鄰下，昨晚11時許，主動找張男協調，希望雙方能達成共識，大事化小之下和解。

▲▼因噪音問題，張男與賴男發生衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方到場，喝斥賴男放下手上剪刀。（圖／記者陸運陞翻攝）

但站在一旁的賴男，覺得協調中張男口出惡言，母親遭到辱罵，竟從家中拿出剪刀，與張男理論並發生口角，張男見狀也拿小鋁棒防身，雙方產生肢體衝突後，導致張男雙手遭劃傷，賴男也遭毆傷。警方到場，先將張男送醫治療，並將賴男帶回派出所，由於雙方堅持向對方提出傷害告訴，警方依規定受理偵辦。

▲▼因噪音問題，張男與賴男發生衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣張男所持的鋁棒及賴男傷人的剪刀。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／11歲女學生下課時間墜樓！　口吐鮮血
立院表決大戰！葉元之投錯票、黃珊珊神隱　現場一陣錯愕
LIVE／天兔延遲登陸「明2地停班課」達標　台2連勝黃子鵬抽
中華隊賽後記者會「2翻譯」超強　網認出：等級好高
LIVE／明2地達停班課標準　氣象署最新說明
天兔「速度放慢」成龜兔！　越晚風雨越大
蹦闆弟超扯「幾10萬放GTR尾翼」全噴飛！　監視器畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗小五11歲女學生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折急救中

新北板橋新增3處科技執法！專抓這些違規　前往耶誕城小心了

電線起火釀1死！桃園屋主涉過失致死起訴　2原因讓檢建請緩刑

噁男闖自助洗搜刮衣服　只留「女性內衣褲+制服」其他全丟掉

新北3男站斑馬線等小黃！騎士不敢過「僵持7分鐘」　土城警說話了

天兔來了興達港2工作船「硬要出港」　海巡怒開單最重罰25萬

天生大嗓門常被檢舉「噪音」　2男「剪刀v.s鋁棒」雙雙掛彩

停車場又被巧遇...長腿妹怒：不想跟你做朋友　衝警局控告騷擾男

4歲女學散打被27歲男「踢技攻肚」　他認了心情不好踼小孩出氣　

快訊／求償73億二審僅判准16億　RCA二軍求償案最高法院發回更審

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

騎士載妹擠車道遭挨罵「X北」　秒爆氣追上怒吼：撞到了嗎？

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

快訊／苗栗小五11歲女學生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折急救中

新北板橋新增3處科技執法！專抓這些違規　前往耶誕城小心了

電線起火釀1死！桃園屋主涉過失致死起訴　2原因讓檢建請緩刑

噁男闖自助洗搜刮衣服　只留「女性內衣褲+制服」其他全丟掉

新北3男站斑馬線等小黃！騎士不敢過「僵持7分鐘」　土城警說話了

天兔來了興達港2工作船「硬要出港」　海巡怒開單最重罰25萬

天生大嗓門常被檢舉「噪音」　2男「剪刀v.s鋁棒」雙雙掛彩

停車場又被巧遇...長腿妹怒：不想跟你做朋友　衝警局控告騷擾男

4歲女學散打被27歲男「踢技攻肚」　他認了心情不好踼小孩出氣　

快訊／求償73億二審僅判准16億　RCA二軍求償案最高法院發回更審

天兔時速剩5公里「2路徑成登陸變數」　今晚到明晨是關鍵

柴柴合照「厚鬆餅堡」一臉厭世　奴才笑：最近麥當勞員工表情

永慶加盟四品牌竹苗區經管會「家庭日」　超過4千人同遊六福村

UFO險撞客機！五角大廈公布「757件目擊通報」　認了：無法解釋

快訊／苗栗小五11歲女學生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折急救中

虹系諾雅谷關新專案開箱！32坪樓中樓泡半露天溫泉　爽吃鱘龍魚鍋

馬龍要來了！陸委會點頭同意　馬英九基金會邀40陸生訪台

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定

西半部空氣品質亮橘燈　環境部示警：午後臭氧濃度上升

下周油價要漲了！　汽油每公升估調漲0.1元

社會熱門新聞

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

錢櫃22歲女員工墜樓亡　「踩菜籃關窗」原因曝光

嘉義宮廟遭4人狂砸　屋主開槍還擊

小甜甜開罵「又渣又爛 」　前夫3度怒告連敗確定

33歲男越南離奇亡　託夢前妻「殯儀館變夜店」

嘉義男「開爸爸保時捷」墜海！　鄰曝：經常惹事

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

疑幕後詐團操控

即／RCA二軍求償案　最高法院發回更審

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／張肇良涉貪遭起訴　200萬交保

吸金1億逃亡9年　「磁能車男」現況曝光

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

更多熱門

相關新聞

送女友返家恍神　撞護欄昏迷送醫

送女友返家恍神　撞護欄昏迷送醫

新北市中和區今天（15日）凌晨1時許，新北環河快速道路發生一起重大車禍，一名男子騎乘重機，在秀朗橋口右轉進入新北環快迴轉道時，不慎擦撞護欄，造成男子顱內出血、骨折及全身多處擦挫傷，救護人員將其送往新店慈濟，目前仍在醫院搶救，警方正在釐清事故發生原因。

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

4字頭成家！中和環球商圈房價親民　磁吸2大區上班族移入

4字頭成家！中和環球商圈房價親民　磁吸2大區上班族移入

女童在鄰居家遭秋田犬咬重傷！家屬提告

女童在鄰居家遭秋田犬咬重傷！家屬提告

勸室友勿搭霸王車爆衝突　打完離開竟掉出1把槍

勸室友勿搭霸王車爆衝突　打完離開竟掉出1把槍

關鍵字：

中和妨害安寧鄰居

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

委內瑞拉11比0荷蘭　率先進複賽

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

台灣隊2連勝驚嘆日媒！　球迷開眼界：收視率爆表了吧

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面