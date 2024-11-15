天生大嗓門常被檢舉「噪音」　2男「剪刀v.s鋁棒」雙雙掛彩

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（14日）深夜，發生一起糾紛引發持剪刀傷人案件。據悉，男子在家中聊天、說話較大聲，屢遭鄰居檢舉妨害安寧，男子母親昨夜找鄰居道歉協調，但男子覺得鄰居口氣不佳，有辱罵母親情況，與鄰居發生口角，並從家中拿出短剪刀劃傷鄰居，警方依法將男子帶回偵辦。

▲因噪音問題，張男(黑衣)與賴男(粉衣)發生衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北中和大智街巷內的53歲賴姓男子，因天生嗓門較大，與親友聊天時較為大聲，但由於房屋隔音較差，鄰居37歲張姓男子因此困擾，半年來5次向警方檢舉；與賴男同住的賴母，秉持敦親睦鄰下，昨晚11時許，主動找張男協調，希望雙方能達成共識，大事化小之下和解。

▲警方到場，喝斥賴男放下手上剪刀。（圖／記者陸運陞翻攝）

但站在一旁的賴男，覺得協調中張男口出惡言，母親遭到辱罵，竟從家中拿出剪刀，與張男理論並發生口角，張男見狀也拿小鋁棒防身，雙方產生肢體衝突後，導致張男雙手遭劃傷，賴男也遭毆傷。警方到場，先將張男送醫治療，並將賴男帶回派出所，由於雙方堅持向對方提出傷害告訴，警方依規定受理偵辦。

▲警方查扣張男所持的鋁棒及賴男傷人的剪刀。（圖／記者陸運陞翻攝）