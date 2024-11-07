好心勸室友勿搭「霸王車」爆衝突　「打完離開」竟掉出1把槍

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區1名男子因男室友日前搭霸王車掏槍恐嚇小黃司機，對他好言相勸不成，2人在街上吵架進而在地上扭打，過程中其中1人從身上掉出一把瓦斯槍，2人扭打後離開，完全沒發現槍掉了，翌日上午1名女子路過時，赫然發現這把槍，嚇得她趕緊報警，警方調閱監視器鎖定這2名男子，事後擁槍男子坦承持有，訊後依社維法送辦，新北地院判決裁罰5000元。

▲監視器拍下簡、謝2人在地上扭打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據指出，27歲謝姓男子與37歲簡姓男子是室友關係，2人均有多項前科，一同租屋在中和區；9月間，謝男喝酒醉後搭計程車返家，到租屋處後不付車資就開門下車，還轉身向小黃司機說沒錢付。39歲鄭姓司機衝下車要攔阻，要求付完錢才准走，謝男仗勢欺人掏出瓦斯槍恐嚇司機，隨即搖晃地離開。

▼2人扭打的現場，瓦斯槍掉在機車前輪旁。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（10月）10日晚間11時許，簡、謝2人徒步返家時，簡男回憶9月間謝男掏槍恐嚇司機搭霸王車一事，對室友謝男好言相勸「這樣做不好」，沒想到引起謝男不滿，雙方發生激烈口角，進而當街在地扭打，衝突過程中瓦斯槍掉出，2人扭打後起身離開，沒有發現槍已經掉在地上。

翌日上午，一名女子徒步行經，發現地上竟有一把槍，嚇得她趕緊報警；警方調閱相關監視器，鎖定約談簡、謝2人，謝男偵訊時坦承持有槍枝，警訊後依社會秩序維護法將他送辦，新北地院判罰金5000元。

▼警方查扣的瓦斯槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）