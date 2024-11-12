　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德欽點首位APEC代表出發秘魯　林信義：努力說明台灣貢獻

▲▼總統賴清德欽點的首位APEC領袖代表林信義於今晚出發秘魯。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德欽點的首位APEC領袖代表林信義於今晚出發秘魯。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於11月15日至16日在秘魯利馬召開。總統賴清德任內欽點的首位APEC領袖代表林信義，在12日晚間正式啟程前往秘魯，並在登機前發表談話，他期盼此行能讓各經濟體領袖及代表團了解我國為此區域經濟繁榮重要、穩定且不可或缺的力量，圓滿達成此次任務。

林信義表示，感謝大家遠道前來，以及媒體朋友的關心與支持。這次非常榮幸代表賴清德出發至秘魯利馬參加「APEC經濟領袖會議」，這段期間各部會可以說是夙夜匪懈的進行準備。他說，這一年來，從資深官員級、部長級及企業界，大家團結經過一次又一次的會議，累積豐碩的成果，他與代表團都有信心可以達成此次任務。

林信義提到，這次年會議題非常多，包括包容性數位化、綠色雙軸轉型、改善糧損及浪費、強化人力組織及資本、微中小型企業在數位時代的競爭力，以及增加婦女團體與弱勢族群參與經濟發展等，其中數位醫療、農業及中小企業都是台灣的強項，代表團將利用會議積極向其他經濟體領袖及代表團說明我國努力的成果及所能做出的貢獻，讓大家了解台灣為此區域經濟繁榮重要、穩定且不可或缺的力量。

最後，林信義再次感謝大家前來為代表團打氣，對他們而言具有重要意義，並祝福大家身體健康、吉祥如意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
19歲騎士返家途中遇死劫
大樂透2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣
快訊／5縣市豪大雨特報！
快訊／高雄街頭「傳出瓦斯味」！
快訊／大樂透頭獎2.8億一注獨得！
天兔北轉侵台機率升！3天恐迎擊「久違深秋颱」　專家曝影響範圍
婚禮籌備10個月「賓客都沒來」　美新人一進場傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞動部公務員疑遭霸凌輕生　王婉諭列離譜經過：絕不能船過水無痕

賴清德欽點首位APEC代表出發秘魯　林信義：努力說明台灣貢獻

王鴻薇翻車！被控是陳時中飯局「粉味」　香肩美女醫師身分曝光

快訊／陳時中、王必勝餐敘被烏龍爆料　美女醫師出面了

稱川普「重刑犯」突下架影片　公視TaiwanPlus：全球公媒都這樣用

翁曉玲不滿退將赴中國唱國歌被砍退俸　嗆「違憲」提案修法刪罰則

韓國瑜拜託朝野審查法案要派人　上次只剩一綠委「畫面出去難交代」

考試院人事僵局有解！　韓國瑜宣布12／17行使同意權表決

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

前環保署官員「性騷7女」偷親、撫胸　監院斥無悔意全票通過彈劾

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

勞動部公務員疑遭霸凌輕生　王婉諭列離譜經過：絕不能船過水無痕

賴清德欽點首位APEC代表出發秘魯　林信義：努力說明台灣貢獻

王鴻薇翻車！被控是陳時中飯局「粉味」　香肩美女醫師身分曝光

快訊／陳時中、王必勝餐敘被烏龍爆料　美女醫師出面了

稱川普「重刑犯」突下架影片　公視TaiwanPlus：全球公媒都這樣用

翁曉玲不滿退將赴中國唱國歌被砍退俸　嗆「違憲」提案修法刪罰則

韓國瑜拜託朝野審查法案要派人　上次只剩一綠委「畫面出去難交代」

考試院人事僵局有解！　韓國瑜宣布12／17行使同意權表決

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

前環保署官員「性騷7女」偷親、撫胸　監院斥無悔意全票通過彈劾

19歲騎士返家途中遇死劫　女駕駛右轉未禮讓撞死人

北市騎士毒駕搖晃　警抓人再遭外送員追撞

快訊／5縣市豪大雨特報！5縣市雨彈狂炸　最新警戒區域曝

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

《換乘戀愛2》金泰亦酒駕撞傷路人！公司發聲致歉：他深刻反省中

快訊／左營街頭「傳出瓦斯味」！消防隊緊急到場

台中清水民宅火警！火煙狂噴「覆蓋馬路」　車輛被迫濃煙中行駛

萬泰物流集團獲「幸福企業」金獎　近兩千員工建立優質企業文化

台灣精品MEDICA秀AI創新醫療　引領全球醫療新趨勢

快訊／大樂透2.8億元頭獎「1注獨得」　桃園誕生億萬富翁

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

王鴻薇秀陳時中、王必勝應酬「爆乳辣妹送客照」

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

議員險吃發霉泡麵怒了！衛生局開查

即／陳時中被烏龍爆料　美女醫師出面了

爆陳時中與辣妹應酬翻車　王鴻薇回擊了

遭爆應酬「爆乳辣妹送客」　陳時中辦公室：圖中女性都是醫界優秀夥伴

快訊／璩美鳳控柯文哲性騷　民眾黨回應了

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

王定宇提告葛斯齊　他曝1前提可能撤告

璩美鳳批柯「吃定粉絲」吞下委屈

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀還原當時狀況：沒感到不舒服

「4人重複中獎」機率比小行星撞地球低！　她轟無人道歉、負責

北捷「奪刀英雄」集合　蔣萬安頒榮譽獎章

更多熱門

相關新聞

石破茂與習近平擬11／15在秘魯APEC會談

石破茂與習近平擬11／15在秘魯APEC會談

共同社引述日本政府消息人士報導，首相石破茂已在協調配合亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，於本月15日與中國國家主席習近平在秘魯舉行雙邊領袖會談。

習近平將出席APEC及G20領袖峰會 拜登卸任前或再次雙邊會面

習近平將出席APEC及G20領袖峰會 拜登卸任前或再次雙邊會面

27歲女歌手陳屍水溝！　遭搶匪丟包路邊等死

27歲女歌手陳屍水溝！　遭搶匪丟包路邊等死

賴清德交付APEC代表林信義3大任務　把台灣聲音傳達給各經濟體

賴清德交付APEC代表林信義3大任務　把台灣聲音傳達給各經濟體

賴清德主動提林信義任APEC代表　對他23年前頂住中國壓力印象深刻

賴清德主動提林信義任APEC代表　對他23年前頂住中國壓力印象深刻

關鍵字：

APEC台灣代表林信義經濟領袖會議秘魯

讀者迴響

熱門新聞

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！　享年39歲

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

宋再臨好友「衝家中驚見遺體」

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

親戚狂炫耀「兒在台積電」獎金領200萬！內行打臉

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

珠海35死慘案！習近平親自下令

台中+27處科技執法！名單公布

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面