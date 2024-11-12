賴清德欽點首位APEC代表出發秘魯　林信義：努力說明台灣貢獻

▲總統賴清德欽點的首位APEC領袖代表林信義於今晚出發秘魯。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於11月15日至16日在秘魯利馬召開。總統賴清德任內欽點的首位APEC領袖代表林信義，在12日晚間正式啟程前往秘魯，並在登機前發表談話，他期盼此行能讓各經濟體領袖及代表團了解我國為此區域經濟繁榮重要、穩定且不可或缺的力量，圓滿達成此次任務。

林信義表示，感謝大家遠道前來，以及媒體朋友的關心與支持。這次非常榮幸代表賴清德出發至秘魯利馬參加「APEC經濟領袖會議」，這段期間各部會可以說是夙夜匪懈的進行準備。他說，這一年來，從資深官員級、部長級及企業界，大家團結經過一次又一次的會議，累積豐碩的成果，他與代表團都有信心可以達成此次任務。

林信義提到，這次年會議題非常多，包括包容性數位化、綠色雙軸轉型、改善糧損及浪費、強化人力組織及資本、微中小型企業在數位時代的競爭力，以及增加婦女團體與弱勢族群參與經濟發展等，其中數位醫療、農業及中小企業都是台灣的強項，代表團將利用會議積極向其他經濟體領袖及代表團說明我國努力的成果及所能做出的貢獻，讓大家了解台灣為此區域經濟繁榮重要、穩定且不可或缺的力量。

最後，林信義再次感謝大家前來為代表團打氣，對他們而言具有重要意義，並祝福大家身體健康、吉祥如意。