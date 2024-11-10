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李多慧自爆遭噁男跟蹤！　洪孟楷喊話「報警」：快用跟騷法辦他

▲▼洪孟楷到立法院群賢樓外慰問絕食的全教總理事長侯俊良 時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷建議李多慧一定要報警。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

味全龍韓籍啦啦隊員李多慧為完成騎車環島的夢想，於是開啟5天4夜機車之旅，9日返家途中卻發現被一輛白色車輛跟蹤，連她假裝有事臨時在便利店停留，車上一名綠衣男子竟也下車並於附近逗留，整整跟了一個多小時，嚇得李直喊「不敢回家」。國民黨立委洪孟楷今（10日）建議，請李多慧或經紀團隊一定要報警，用跟騷法好好法辦！也敬告狗仔，別為了搶新聞而破壞台韓關係。

洪孟楷說，李多慧來台灣一年多，一直都有很亮麗的表現，昨天卻表達他被車輛和不明男子尾隨，這種明目張膽的準犯罪行為十分可惡。請李多慧或他的經紀公司一定要報警，用跟騷法好好法辦，嚇阻犯罪也避免有更傷人的行為發生。

洪孟楷提到，2021年三讀通過的跟蹤騷擾防治法，當時孟楷跟其他委員共同推動立法的決心，在於現實社會上，女性真的還是弱勢，即便是公眾人物、或知名人士，但尾隨的樣態仍不斷地增加；美其名是表達愛意，實質上是對於人身安全造成嚴重的威脅。如果確定真的是跟蹤騷擾，除了罰款還有刑責，要用嚴刑峻罰來防止可能的犯罪擴大發生。

「如果是狗仔隊，為了要搶新聞跟拍李多慧，那更是令人難以接受。」洪孟楷直言，要知道李多慧在日前韓國國慶酒會上，還受邀演出，並且被韓國駐台代表稱為是民間台韓交流大使。如果因為偷拍搶新聞而持續騷擾，更有可能嚴重影響台韓之間的關係，假設被韓國媒體注意，更可能會連帶讓韓國來台背包客自由行人數減少，牽一髮動全身，這些都是有關單位不得不正視的問題。

洪孟楷強調，台灣歡迎世界各國優秀的人士前來生活、旅遊，跟應該保護每一個女性在社會應有的權益，這絕對不是八卦雜誌一句「讀者有知的權利」就可以帶過；希望李多慧早日恢復平靜的生活，繼續帶給國人精彩的演出。
 

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