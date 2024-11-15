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厚鬆餅堡登麥當勞早餐熱量第3名　營養師揭20款早餐熱量排行

記者黃翊婷／綜合報導

台灣麥當勞日前首賣日本早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，引發民眾排隊搶購。不過，營養師程涵宇整理出20種麥當勞早餐熱量排行，她表示，3款厚鬆餅堡鈉含量都破千，含糖量也都在14至15g左右，大家吃完一定要記得多喝水。

▲▼麥當勞鬆餅堡上市。（圖／讀者提供）

▲麥當勞近日新推出的厚鬆餅堡。

台灣麥當勞13日開賣「厚鬆餅堡系列」，部分門市一早8點多就完售，甚至有人到了第二天仍買不到。營養師程涵宇14日在臉書發文提醒，厚鬆餅堡造型可愛，但大家享用美食時，也要注意熱量攝取，新推出的豬肉蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡，鈉含量都破千，含糖量也都在14至15g左右，食用時可以搭配無糖飲料，吃完也要記得多喝水。

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另外，程涵宇還整理出20種麥當勞早餐熱量排行，前3名分別為雞塊鬆餅大早餐701kcal、無敵豬肉滿福堡加蛋512kcal、豬肉蛋厚鬆餅堡481kcal，熱量最低的則是現烤焙果248kcal。

麥當勞早餐熱量排行。（圖／翻攝自Facebook／程涵宇營養師）

▲程涵宇整理出20種麥當勞早餐熱量排行。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／程涵宇營養師）

營養師夏子雯也建議，民眾若想嘗鮮，可以選擇單點，不要再搭配配餐，以免攝入過多熱量，飲料方面可以選擇無糖茶、熱美式，如果想喝鮮奶，可以等吃完早餐的點心時間再飲用，一周建議以2次為限。

麥當當最新 #厚鬆餅堡 ????...

程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen 發佈於 2024年11月14日 星期四
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