初心回歸溯源「兩世紀詩意時光」經典再現！麥卡倫200週年特展馥郁傳承現在與未來　華山11月璀璨登場



▲麥卡倫200週年特展，於華山1914展開。（影／ETtoday）

生活中心／綜合報導

將歲月淬鍊成每一滴臻釀，以卓然風味演繹出永恆的經典傳奇。麥卡倫品牌兩百年釀藝傳承，以「初心創未來」為題，推出跨越時代的品味特展，引領賓客走進一場沉浸式的時光旅程，品味著「過去」「現在」和「未來」三大篇章中的精髓。於華山1914園區舉行的展覽，展示麥卡倫最高年份 – 84 年單一麥芽威士忌TIME：SPACE 「時空旅行」，象徵著經典的不朽與傳承，且展區內，奇幻與創意交融，詩人與藝術家攜手，娓娓道出品牌故事，名廚與調酒師品味跨界，詮釋麥卡倫的美學與美食饗宴融合的品味層次，不僅為品牌歷史的寫照，更是一場親身品味時光流轉的雅致體驗。

過去、現在與未來浪漫交疊 凝結成時光的品味

麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy特地來台，為《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》親自揭開序幕。以五大展區展示品牌的「過去」、「現在」與「未來」。探索之旅自步入之刻展開，引領民眾進入麥卡倫的時光秘境，等候發掘出初心的瑰寶。





▲展場都以插畫與詩的方式呈現出麥卡倫兩世紀的歷史紀事。（圖／品牌提供，下同）

進入過去序章，有如時光逆旅般，映入眼廉的是由知名的蘇格蘭詩人Jenni Fagan與西班牙藝術家Javi Aznárez聯袂合作，將詩意與畫作融為一體，講述麥卡倫橫跨兩世紀的動人篇章。從每幅詩畫中，就像一場時光穿越旅行，探索六開創者們的非凡視野與卓越品味，從創辦人Alexander Reid的「精緻小巧蒸餾器」，到James Davidson的「優質大麥蒸餾」原則，再到Roderick Kemp確立的「頂級雪莉橡木桶熟成」規範；Janet Harbinson締造了拍賣傳奇的Fine & Rare珍稀系列 1926年系列，而Peter Shiach則首創穩定的雪莉橡木桶供應，最後由Allan Shiach以創意視野讓麥卡倫走向世界。隨著開創者們的信念，領略兩百年來的歷史與創意，展現跨越世紀的品牌魅力與悠久傳承。

▲與現代潮流共振，見證到麥卡倫以大自然為靈感，一覽橡實到雪莉橡木桶的轉化歷程。

從過去穿梭而來，與現代潮流共振，你可以見證到麥卡倫以大自然為靈感，秉持對卓越品質的執著，以威士忌的起源之旅為發想，其中橡木桶是威士忌傳奇背後的精萃工藝，釀出超過80%的迷人風味與100%純天然酒色。在展覽中，一覽橡實到雪莉橡木桶的轉化歷程，見證橡樹從種子萌發，隨四季輪替而茁壯，最後由桶匠精心雕琢，成就創造風味的頂級容器。展區中也有設品酩體驗，讓訪客品嚐麥卡倫的限定系列，從味覺到視覺，品味這場層層迴響的饗宴。展區設置創意互動區，讓您釋放靈感，將獨特風格的橡木樹設計上傳至現場的LED互動螢幕，展現您的個人風采。讓這場展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一場創意與樂趣的完美碰撞。

▲現場也有品酩體驗，讓訪客品嚐麥卡倫的限定系列。







▲展區設置創意互動區，讓您釋放靈感，更是一場創意與樂趣的完美碰撞。





▲現場也可以看到許多麥卡倫的限定商品。

踏入魅力四溢的「麥卡倫紅」，引領您邁向未來風華，整體營造出一個與自然共生的未來意境，並展示麥卡倫史上年份最高的84年威士忌「TIME：SPACE時空旅行」，這些珍稀佳釀凝聚了麥卡倫兩世紀的匠心傳承，誠邀威士忌愛好者共赴一場跨越時光的品味盛宴，領略經典傳奇。而特展中更邀請SENS主廚吳定祐與香色主廚邱一中聯手精緻法式料理，更結合由橡木桶為靈感的未來感橡實造型甜點，注入藝術巧思與精湛工藝，為味蕾帶來一次跨越時空的饗宴。

此外，更與台灣四大知名酒吧Bar Mood Taipei、To Infinity & Beyond、Bar Home及Vender亦特別調製200週年限定調酒，以「過去、現在與未來」為基底，並由頂尖調酒師精心設計，讓你由五感探索麥卡倫的傳奇，從醇厚香氣到細膩層次，都成為感官的極致邂逅。





▲麥卡倫攜手4位頂尖名廚特別研製專屬麥卡倫200週年的餐搭體驗，將其悠久且傳奇的歷程化為精緻風味饗宴。

麥卡倫200週年特展11月9日隆重登場——於台北華山1914 邀您共賞

自11月9日起至12月1日止，在台北華山1914盛大舉辦《麥卡倫200週年特展》盛大揭幕，將邀請全台威士忌愛好者齊聚，是一次穿越時光、品味現今、探索未來，讓您走入歷史並沉浸於麥卡倫的匠心魅力中，親身見證這段世紀傳奇。

即日起開放週末導覽預約，麥卡倫LINE 官方帳號報名連結：https://maac.io/2suRi

如欲了解更多資訊，請造訪麥卡倫官網：www.themacallan.com





【精湛工藝，堅持不凡。請理性飲酒】