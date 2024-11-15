　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

初心回歸溯源「兩世紀詩意時光」經典再現！麥卡倫200週年特展馥郁傳承現在與未來　華山11月璀璨登場

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）
▲麥卡倫200週年特展，於華山1914展開。（影／ETtoday）

生活中心／綜合報導

將歲月淬鍊成每一滴臻釀，以卓然風味演繹出永恆的經典傳奇。麥卡倫品牌兩百年釀藝傳承，以「初心創未來」為題，推出跨越時代的品味特展，引領賓客走進一場沉浸式的時光旅程，品味著「過去」「現在」和「未來」三大篇章中的精髓。於華山1914園區舉行的展覽，展示麥卡倫最高年份 – 84 年單一麥芽威士忌TIME：SPACE 「時空旅行」，象徵著經典的不朽與傳承，且展區內，奇幻與創意交融，詩人與藝術家攜手，娓娓道出品牌故事，名廚與調酒師品味跨界，詮釋麥卡倫的美學與美食饗宴融合的品味層次，不僅為品牌歷史的寫照，更是一場親身品味時光流轉的雅致體驗。

過去、現在與未來浪漫交疊　凝結成時光的品味
麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy特地來台，為《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》親自揭開序幕。以五大展區展示品牌的「過去」、「現在」與「未來」。探索之旅自步入之刻展開，引領民眾進入麥卡倫的時光秘境，等候發掘出初心的瑰寶。
 

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）
▲展場都以插畫與詩的方式呈現出麥卡倫兩世紀的歷史紀事。（圖／品牌提供，下同）

進入過去序章，有如時光逆旅般，映入眼廉的是由知名的蘇格蘭詩人Jenni Fagan與西班牙藝術家Javi Aznárez聯袂合作，將詩意與畫作融為一體，講述麥卡倫橫跨兩世紀的動人篇章。從每幅詩畫中，就像一場時光穿越旅行，探索六開創者們的非凡視野與卓越品味，從創辦人Alexander Reid的「精緻小巧蒸餾器」，到James Davidson的「優質大麥蒸餾」原則，再到Roderick Kemp確立的「頂級雪莉橡木桶熟成」規範；Janet Harbinson締造了拍賣傳奇的Fine & Rare珍稀系列 1926年系列，而Peter Shiach則首創穩定的雪莉橡木桶供應，最後由Allan Shiach以創意視野讓麥卡倫走向世界。隨著開創者們的信念，領略兩百年來的歷史與創意，展現跨越世紀的品牌魅力與悠久傳承。

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）

▲與現代潮流共振，見證到麥卡倫以大自然為靈感，一覽橡實到雪莉橡木桶的轉化歷程。

從過去穿梭而來，與現代潮流共振，你可以見證到麥卡倫以大自然為靈感，秉持對卓越品質的執著，以威士忌的起源之旅為發想，其中橡木桶是威士忌傳奇背後的精萃工藝，釀出超過80%的迷人風味與100%純天然酒色。在展覽中，一覽橡實到雪莉橡木桶的轉化歷程，見證橡樹從種子萌發，隨四季輪替而茁壯，最後由桶匠精心雕琢，成就創造風味的頂級容器。展區中也有設品酩體驗，讓訪客品嚐麥卡倫的限定系列，從味覺到視覺，品味這場層層迴響的饗宴。展區設置創意互動區，讓您釋放靈感，將獨特風格的橡木樹設計上傳至現場的LED互動螢幕，展現您的個人風采。讓這場展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一場創意與樂趣的完美碰撞。

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）

▲現場也有品酩體驗，讓訪客品嚐麥卡倫的限定系列。

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）

▲展區設置創意互動區，讓您釋放靈感，更是一場創意與樂趣的完美碰撞。

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）

▲現場也可以看到許多麥卡倫的限定商品。

踏入魅力四溢的「麥卡倫紅」，引領您邁向未來風華，整體營造出一個與自然共生的未來意境，並展示麥卡倫史上年份最高的84年威士忌「TIME：SPACE時空旅行」，這些珍稀佳釀凝聚了麥卡倫兩世紀的匠心傳承，誠邀威士忌愛好者共赴一場跨越時光的品味盛宴，領略經典傳奇。而特展中更邀請SENS主廚吳定祐與香色主廚邱一中聯手精緻法式料理，更結合由橡木桶為靈感的未來感橡實造型甜點，注入藝術巧思與精湛工藝，為味蕾帶來一次跨越時空的饗宴。

此外，更與台灣四大知名酒吧Bar Mood Taipei、To Infinity & Beyond、Bar Home及Vender亦特別調製200週年限定調酒，以「過去、現在與未來」為基底，並由頂尖調酒師精心設計，讓你由五感探索麥卡倫的傳奇，從醇厚香氣到細膩層次，都成為感官的極致邂逅。
 

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）
▲麥卡倫攜手4位頂尖名廚特別研製專屬麥卡倫200週年的餐搭體驗，將其悠久且傳奇的歷程化為精緻風味饗宴。

麥卡倫200週年特展11月9日隆重登場——於台北華山1914 邀您共賞
自11月9日起至12月1日止，在台北華山1914盛大舉辦《麥卡倫200週年特展》盛大揭幕，將邀請全台威士忌愛好者齊聚，是一次穿越時光、品味現今、探索未來，讓您走入歷史並沉浸於麥卡倫的匠心魅力中，親身見證這段世紀傳奇。

即日起開放週末導覽預約，麥卡倫LINE 官方帳號報名連結：https://maac.io/2suRi
如欲了解更多資訊，請造訪麥卡倫官網：www.themacallan.com

▲▼麥卡倫,兩世紀,200年,時空旅行,威士忌,雪莉桶,品酩,華山,展覽。（圖／品牌提供）

【精湛工藝，堅持不凡。請理性飲酒】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！國民法官判無期
盤點中華隊「12位高顏值球員」！他被封中職吳奇隆
北市國中驚爆連續性侵案　受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學
薄瓜瓜情定醫院千金！護理師證實：人長得帥又客氣
LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明
「自然人憑證」詐騙　北市女2000萬沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥卡倫攜手5大名廚為時代創新味　葉怡蘭：威士忌佐餐深具潛力

家樂福馬來西亞100種美食大集合！自煮冬蔭功、南洋雞只要百元

初心回歸溯源「兩世紀詩意時光」經典再現！麥卡倫200週年特展馥郁傳承現在與未來　華山11月璀璨登場

超商聯名阿華田推「杯子蛋糕、草莓歐蕾」！水豚君咖啡杯超療癒

拿坡里「升級版鳳梨披薩」限時開賣！加了蜂蜜、臘腸　

韓星搶先試喝笑喊「要瘋掉了」！Super Junior利特激推必喝金高是它

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

健康早餐快速上桌！人氣網紅大口吃不怕變「XL」　廚藝不精也能成為黑白大廚餵三寶

辣媽熊熊產後甩肉尋求「黑科技」　美國冷凍減脂hold住好身材

直擊！全台首座自動化義大利麵產線　全家uno pasta麵體ｘ醬汁ｘ製程揭密

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

家樂福馬來西亞100種美食大集合！自煮冬蔭功、南洋雞只要百元

初心回歸溯源「兩世紀詩意時光」經典再現！麥卡倫200週年特展馥郁傳承現在與未來　華山11月璀璨登場

超商聯名阿華田推「杯子蛋糕、草莓歐蕾」！水豚君咖啡杯超療癒

拿坡里「升級版鳳梨披薩」限時開賣！加了蜂蜜、臘腸　

韓星搶先試喝笑喊「要瘋掉了」！Super Junior利特激推必喝金高是它

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

健康早餐快速上桌！人氣網紅大口吃不怕變「XL」　廚藝不精也能成為黑白大廚餵三寶

辣媽熊熊產後甩肉尋求「黑科技」　美國冷凍減脂hold住好身材

直擊！全台首座自動化義大利麵產線　全家uno pasta麵體ｘ醬汁ｘ製程揭密

麥當勞楓糖鬆餅堡開賣3天就沒了！業者：部分餐廳已售罄

天兔颱風來了　離島交通船明77航次停開

家樂福馬來西亞100種美食大集合！自煮冬蔭功、南洋雞只要百元

國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

白柴歐巴5年前後對比　長出超厚圍巾、腮幫子「眼神一樣派」

源田壯亮喜歡台式應援　想敲郭俊麟安打

嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！搬病想脫罪…國民法官判無期

理財周刊／美股新變數

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

消費熱門新聞

賀棒球二連勝！超商再祭買1送1

麥當勞楓糖鬆餅堡開賣3天就沒了！業者：部分餐廳已售罄

霜淇淋、多項夯品買1送1！超商周末優惠必收

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」全臺7-11療癒開賣

SUBWAY冬季限定起司香蒜系列新上市

賀中華隊贏南韓！BHC炸雞買1送1限時3天搶

獨／必勝客悄漲價！8款比薩最多貴40元

全家推許願神組合「鬆餅豬肉堡」

「吉伊卡哇」周邊家樂福、7-11限量開賣

全家「Convenience Wear」初登台！連帽上衣、長褲、襪子搭出時尚

熊熊產後甩肉尋求「黑科技」

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

更多熱門

相關新聞

雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

「雲嘉嘉營視覺藝術連線」由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市四縣市聯合舉辦，今年已經邁入第5年，雲林展區延續2023年「浪居帶」主題推出「未來方舟」計畫，從環境生態關懷出發，展出既國際又在地的當代藝術思維，即日起至11月24日於雲林縣政府文化觀光處展覽館展出，歡迎藝文愛好者前往參觀。

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

看畢卡索真跡要快！高美館《瞬間》11／17閉展

看畢卡索真跡要快！高美館《瞬間》11／17閉展

Johnnie Walker藍牌打破包裝界限

Johnnie Walker藍牌打破包裝界限

戰神補進NBA資歷後衛麥卡倫、艾力克

戰神補進NBA資歷後衛麥卡倫、艾力克

關鍵字：

麥卡倫兩世紀200年時空旅行威士忌雪莉桶品酩華山展覽

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

委內瑞拉11比0荷蘭　進12強複賽

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

44歲本土劇女星生了！

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

更多

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面