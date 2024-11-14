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出軌部隊女軍務員！韓少校「勒斃分屍」裝石塊投河　驚見人腿急報案

▲▼南韓陸軍少校梁光俊，涉嫌殺害部隊內的女性軍務員。（圖／江原警察廳）

▲南韓陸軍少校梁光俊，涉嫌殺害部隊內的女性軍務員。（圖／江原警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近發生一起駭人聽聞的分屍案！一名高中生本月2日在江原道華川郡的北漢江畔，發現疑似為人類腿部的肢體在河面上漂浮，經過警方搜索驗DNA後，發現是某女性屍體的斷肢，最後搜出好幾袋經過分屍處理的遺骸，且袋內還裝有石頭。警方調查，證實嫌犯為陸軍部隊少校，且和被害者發展不倫戀。

根據《中央日報》、《時事Journal》、《朝鮮日報》等韓媒報導，今年11月2日下午2時36分，在江原道華川郡華川體育館附近的北漢江，由高中生向警方通報，疑似發現為人類腿部的遺體，遺體斷肢被裝在塑膠袋內，且塑膠袋內還裝有石頭、用膠帶密封，似乎是兇嫌為了不讓遺體浮上水面而刻意放置。

不過，似乎是因為遺體在腐爛的過程中產生各種氣體，這些氣體在河水混入袋內後，因為產生化學反應，才會讓裝有石頭的屍袋浮上水面。

警方透過遺體進行DNA與指紋鑑定，發現受害者為在京畿道果川市的陸軍網路作戰司令部部隊工作的33歲女性軍務員，原本預計今年10月底合約滿期，豈料卻在此前慘遭殺害。

經過進一步搜索，警方確認殺害該名女性軍務員的兇嫌，為同一部隊的現役陸軍少校（少領）、38歲男性梁光俊（音譯）。本月3日晚間7時12分，警方在首爾市江南區首都圈電鐵3號線逸院站的地下道緊急逮捕梁光俊，並押送至江原道春川市接受調查，梁光俊則在調查時坦承犯案。

報導指出，梁光俊和受害女性在同一部隊工作，儘管已經結婚生子，卻還是和被害女性發展出「婚外情」。警方表示，「梁光俊已有家室、受害女性則仍未婚，兩人從今年初起開始發展戀情，6月因為交往問題而產生口角。於是，梁光俊用筆電防盜鎖和金屬線勒斃對方。」

綜合警方調查和供詞，梁光俊10月25日下午3時和被害女性同乘一輛車，在京畿道果川市某部隊的停車場爆發口角，最後他用筆電防盜鎖與金屬線勒斃對方，並將自己的衣物蓋在遺體上，並離開車輛照常去部隊上班，晚間9時再度回到車輛，將女屍載往部隊附近某即將拆除的建築物工地，用準備好的道具進行分屍工作，並清除現場殘留的血跡。

此後，梁光俊將屍塊載往江原道華川郡，該地10多年前是梁光俊的工作地點，並於10月26日晚間9時40分，在北漢江畔遺棄屍塊與作案道具。同時，梁光俊用女方的手機，向女方的家屬與親友傳簡訊「報平安」，還用手機代替女方向部隊請假，期間還反覆開機、關機，營造女方仍然在世的假象。

甚至，梁光俊還曾於10月26日下午12時50分，模仿受害女性的聲音，撥打112專線，要求警方取消失蹤報案。

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